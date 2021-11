Escritorxs del Conurbano: Hoy, Melisa Osuna

“Lxs escritores del conurbano estamos ganando terreno porque tenemos qué decir y empezamos a animarnos a hacerlo”, sostiene Melisa Osuna, escritora oriunda de González Catán, quien participó en varias antologías de mujeres escritoras, además de contar con material por su cuenta.

La Ciudad charló con Melisa Osuna acerca de su primer acercamiento a la escritura y la lectura, las antologías “sororas” de las que participó, sus futuros proyectos y el mercado editorial para lxs escritorxs conurbanxs.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Puedo decir que tengo dos inicios en la escritura: Mi primera aproximación fue a los 6 años con un taller literario. En ese momento me enamoré de las bibliotecas. Allí nació mi sueño de escribir.

Hacia el año 2015, me animé a probar suerte con algunos certámenes y me fue bien. El punto clave fue el concurso de la Feria del Libro de La Matanza en el año 2019, porque no solo quedé como finalista, sino que también conocí a los dos profesores de los talleres que realizaría más adelante.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario?

Cuando era adolescente me enamoré de las historias de Isabel Allende. Trataba de contar historias similares. Tuve un redescubrimiento con las grandes autoras de la novela histórica romántica de nuestro país. Una gran referente es Gabriela Margall.

¿Qué pensas del ambiente literario del oeste? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

El ambiente literario del oeste y, sobre todo, de los autopublicados, no deja de sorprenderme por su horizontalidad y solidaridad. No quiero decir con esto que todo sea armonía, pero sí destaco que, la mayoría de lxs escritores, guardan una gran humildad.

Fue muy importante para mí, también, conocer y pasar a formar parte del Colectivo de Autores de La Matanza. Ellxs gestionan muchas redes y llevan adelante actividades muy interesantes.

Melisa Osuna en la presentación de la antología “Mujeres Hechas de Historias” en Olavarría el 6 de Noviembre de 2021.

¿Cómo ves el ambiente literario (del oeste y en general) para las mujeres escritoras?

Hay un gran espacio para que podamos decir. De hecho, con varias colegas (algunas del oeste y otras no) llevamos adelante dos antologías sororas: “Mujeres hechas de historias” y “Abrazando Vínculos”. Ambos proyectos autogestivos se basaron en el debate democrático y en el deseo de, entre todas, generar una oportunidad de publicar abaratando un poco los costos. Todas recién estamos empezando en este camino de las letras, por eso fue una linda experiencia.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Creo que el pinkwashing influye y tiene un gran mercado. Sin embargo, somos muchas las mujeres que buscamos “otra cosa” a la hora de leer. No se trata solo de novela rosa, sino de lo que tenemos para decir, de lo que nos pasa, de lo que sentimos. Uno hace una elección a la hora de seleccionar qué va a leer. No digo con esto que nunca haya elegido una novela rosa, pero creo que somos muchas las que estamos cansadas de las historias de Cenicienta y preferimos encontrarnos con la historia de nuestras madres y abuelas, mujeres que trabajan, que sufren, que sienten, que hacen y no solo se sientan a esperar a un príncipe azul.

De tu propio material, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Creo que uno siempre prefiere lo último que escribió, lo cual es bueno porque significa que hay un crecimiento personal. Mi cuento “Renacer desde las flores”, incluido en la antología “Rockeando la Vida” es uno de mis favoritos. Pero no puedo no sentirme conforme con todo mi aporte en la antología sorora “Abrazando Vínculos”, que es el último trabajo que publiqué.

Sin embargo, antes de fin de año voy a tener conmigo un nuevo trabajo. Se llama “Melodías de Otoño” y es una obra diferente a lo anterior, ya que contiene 198 microrrelatos atravesados por la música.

Por otro lado, mi primer libro se llama “El lugar feliz”. Son 23 relatos de y en González Catán. El miércoles cumple un año. Ya se agotó la tercera edición

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Que se anime, que publique, que lo haga. Puede consultar, hablar, aceptar sugerencias, pero que lo haga. El mercado del autopublicado crece y somos muchxs lxs que preferimos “bancar” a unx colega que a una gran red editorial. No por desmerecer a las grandes cadenas, sino porque la mayoría de las veces hay un enorme potencial que no llega a las grandes editoriales.