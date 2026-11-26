Estudiantes de 5.º y 6.º año del nivel secundario de distintas comunidades educativas participaron de una nueva edición de la jornada denominada Plaza de Egresados Itinerante. El encuentro tuvo lugar en la intersección de la Ruta 200 y la calle Tonelero, en la localidad de Mariano Acosta, dentro del partido de Merlo, donde las y los jóvenes convocados tuvieron la oportunidad de compartir de forma directa con la comunidad sus diversos proyectos y emprendimientos escolares.



A lo largo de toda la jornada, el espacio público reunió a vecinos y familias que se acercaron para acompañar a las y los estudiantes del distrito. La actividad incluyó la participación de emprendimientos invitados, múltiples propuestas gastronómicas locales, transmisiones a través de una radio abierta y la presentación de diversos espectáculos en vivo, conformando una tarde de encuentro comunitario y de celebración para quienes cursan los últimos años de la escuela secundaria.

Concientización y participación de la comunidad educativa

La propuesta desplegada impulsó activamente el trabajo en equipo, la articulación de la comunidad escolar y la visibilización de los proyectos institucionales llevados adelante en los establecimientos de la zona. Asimismo, dentro del desarrollo de las actividades, el programa incluyó el impulso de importantes acciones de concientización sobre problemáticas de relevancia juvenil como el bullying y el grooming, promoviendo espacios de reflexión junto a los asistentes.



Esta iniciativa de alcance territorial se desarrolló en el marco del Eje Distrital Interescuelas, a partir de una labor coordinada y de un trabajo articulado entre la Jefatura Distrital, la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación y los propios Centros de Estudiantes que integran el sistema educativo del distrito.

Respaldar la participación juvenil en Merlo

Desde el Gobierno Municipal destacaron el acompañamiento a esta clase de eventos itinerantes en los barrios con el objetivo fundamental de fortalecer la participación activa de la juventud en el ámbito local, impulsar el compromiso comunitario y generar espacios de reunión integrales para los estudiantes de Merlo.