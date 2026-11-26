La Empresa 216 SAT anunció que cesará la operación de los dos ramales de la linea 504.



El impacto de la medida se explica por el rol que cumple este servicio comunal dentro del entramado urbano del distrito. La línea 504 funciona desde hace cerca de diez años y se consolidó como un nexo directo entre distintos barrios y los principales puntos de actividad de Ituzaingó. Sus dos trazados —el Ramal Norte y el Ramal Sur— conectan zonas residenciales con la estación del Ferrocarril Sarmiento, el centro comercial, establecimientos educativos y centros de salud.



La decisión de la empresa 216

La decisión de discontinuar la prestación fue fundamentada por la compañía operadora en estrictos términos financieros. El presidente de la Empresa 216 SAT, Oscar Álvarez, explicó públicamente que la salida responde a las dificultades económicas que atraviesa la línea para sostener su funcionamiento diario.





Según los datos difundidos por Oscar Álvarez, presidente de la Empresa 216 SAT, la línea 504 transporta un promedio de 0,88 pasajeros por kilómetro recorrido y percibe una compensación mensual cercana a los 31 millones de pesos, un monto que la firma considera insuficiente para afrontar los gastos operativos.





Desde la perspectiva empresarial, la ecuación entre la baja cantidad de pasajeros transportados por kilómetro y el nivel de ingresos percibidos vuelve inviable la continuidad del servicio bajo las condiciones actuales. La firma sostuvo que los costos de funcionamiento superan ampliamente los recursos disponibles, lo que aceleró la determinación de poner fin a la concesión en el inicio de diciembre.

Licitación desierta y cruce de responsabilidades

El escenario actual es el resultado de una serie de instancias administrativas y políticas que no lograron destrabar el conflicto. La Empresa 216 SAT comunicó formalmente su decisión de retirarse durante una reunión mantenida con el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, y el secretario de Gobierno local, Mauro Lavagnino.



Ante la inminente salida del prestador, El Municipio de Ituzaingó convocó a la Licitación Pública N.º 10/2026 para concesionar e la línea 504. La apertura de ofertas está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre, sin embargo hasta hoy ninguna empresa presentó ofertas para asumir la operación de la línea 504.

Qué alternativa se analiza y qué falta definir

Con la licitación sin oferentes y el reloj corriendo hacia el martes 1 de diciembre, la única alternativa que se encuentra bajo análisis consiste en reestructurar parte de la red existente. La propuesta que se evalúa apunta a modificar los recorridos de otras líneas pertenecientes a la misma Empresa 216 SAT para absorber, al menos de manera parcial, los trayectos que dejará vacantes la 504.



No obstante, esta salida provisoria enfrenta un paso administrativo indispensable: cualquier modificación en los recorridos requiere la autorización formal del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Sin ese aval provincial, los cambios no pueden implementarse.



Sin recorridos aprobados ni mapas difundidos, resulta imposible determinar cuántos vecinos deberán caminar distancias mayores hasta otras paradas o sumar combinaciones de colectivos para llegar a los mismos destinos que hoy cubren con un solo boleto.

Cuenta regresiva hacia el 1 de diciembre

A pocos días de la fecha anunciada para el cese de actividades, la prioridad para la comunidad de Ituzaingó pasa por recibir una comunicación clara y oportuna. La falta de definiciones mantiene en vilo a trabajadores, estudiantes y familias que utilizan la línea 504 como su principal medio de transporte hacia la estación del Sarmiento, el centro, las escuelas y los centros de salud.



Mientras se aguarda la resolución del Ministerio de Transporte bonaerense y el anuncio oficial sobre la reorganización de los recorridos, los pasajeros siguen esperando una respuesta concreta que les permita saber qué colectivo podrán tomar desde el martes 1 de diciembre y si el nuevo esquema los seguirá acercando a sus destinos habituales.