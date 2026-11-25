La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N.º 45 «Julio Cortázar», ubicado en Haedo, atraviesa días de incertidumbre de cara a la planificación del ciclo lectivo 2027. A través de un comunicado dirigido a medios de comunicación, periodistas y equipos de producción, un grupo de estudiantes decidió hacer público su reclamo frente a una serie de modificaciones proyectadas en la organización de las sedes, los turnos y las carreras de la institución.



El eje inmediato del conflicto radica en una medida que, según informaron los alumnos, ya fue comunicada: el traslado del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Esta carrera, que actualmente se dicta en la histórica sede de la calle Fasola 950, pasaría a funcionar en la sede central de la calle Laiácona. Sin embargo, para quienes transitan diariamente las aulas del terciario, la discusión excede largamente una cuestión de mudanza física.

«Esta decisión genera un profundo rechazo y preocupación entre quienes cursamos allí, pero el problema va mucho más allá de un simple cambio de edificio», señalaron los estudiantes en el documento difundido.

El cuello de botella edilicio en la sede central

El principal argumento que sustenta el reclamo estudiantil apunta directamente a la infraestructura disponible. De acuerdo con la información que circula dentro de la propia comunidad educativa, la sede central de Laiácona no contaría con la capacidad edilicia necesaria para absorber de manera simultánea a todos los cursos y carreras que se proyecta concentrar bajo un mismo techo a partir de 2027.



La preocupación escaló al trascender posibles escenarios de contingencia para paliar la falta de espacio. Según advirtieron los estudiantes en su presentación pública, se habría mencionado la alternativa de que algunos profesorados queden sin aulas fijas, debiendo rotar o compartir espacios comunes. Incluso, el comunicado refiere que se llegó a barajar la utilización de dependencias administrativas para el dictado regular de clases.



Frente a este panorama, el alumnado planteó una pregunta central que resume el malestar vigente: «¿Cómo van a garantizar las cursadas de todas las carreras si Laiácona no dispone de aulas suficientes?». Hasta el momento, la falta de precisiones técnicas sobre la cantidad exacta de salones habilitados y la distribución de la matrícula por franja horaria alimenta el temor a una saturación de las instalaciones.

«No se puede anunciar el traslado de una carrera sin demostrar previamente que existen espacios suficientes y adecuados para recibir a sus estudiantes. La infraestructura no es un detalle administrativo: es una condición indispensable para garantizar nuestro derecho a estudiar.»

Un escenario abierto hacia 2027

Con la difusión de este pedido, los estudiantes del ISFD N.º 45 buscan visibilizar una problemática que consideran urgente antes de que las medidas queden firmes de cara al próximo año académico. El reclamo no solo solicita precisiones sobre el destino del Profesorado de Lengua y Literatura, sino que exige un panorama claro sobre el futuro integral de la institución, sus sedes y el resto de las carreras que integran su oferta académica.



Por ahora, el debate permanece abierto en Haedo. Mientras la comunidad educativa aguarda definiciones concretas y garantías edilicias por parte de las autoridades competentes, la discusión vuelve a poner en primer plano un desafío recurrente en la educación pública superior: cómo equilibrar la organización administrativa con la disponibilidad real de infraestructura para sostener las trayectorias estudiantiles.