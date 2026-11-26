Más de 300 chicos y chicas del partido de Merlo fueron protagonistas de la gran jornada final de los Juegos de la Juventud, un evento deportivo que convocó a jóvenes del distrito para disputar las instancias definitorias y compartir un espacio de integración y convivencia. Durante la actividad, los participantes compitieron en las finales tras una intensa temporada de trabajo y desarrollo deportivo en el municipio.

El desarrollo de las finales deportivas

La jornada contó con el trabajo y acompañamiento de los profesores y árbitros de las distintas disciplinas, quienes estuvieron a cargo de la organización y el arbitraje durante toda la realización del torneo anual. Las competencias del certamen se centraron fundamentalmente en las prácticas de vóley y fútbol, en las que chicos y chicas de distintas zonas del municipio disputaron los partidos decisivos que marcaron el cierre del cronograma anual.

Una iniciativa de la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación

La realización de estos juegos forma parte de una política comunal impulsada desde hace tres años por la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación. A lo largo de sus distintas ediciones, la propuesta alcanzó una destacada convocatoria entre la juventud local, destacándose la participación activa de integrantes de diversos centros de estudiantes del distrito, quienes se sumaron a la iniciativa deportiva barrial.

Fortalecimiento deportivo y vínculo con los barrios

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el Gobierno Municipal continúa trabajando en la implementación y consolidación de propuestas e infraestructuras que permiten potenciar el desarrollo de las actividades deportivas en la comuna. En ese sentido, las políticas públicas del área apuntan a fortalecer los vínculos interpersonales, promover la inclusión social y favorecer el trabajo colectivo a través de la práctica del deporte en las distintas comunidades barriales.

Aquellas personas que requieran realizar consultas o solicitar mayor información sobre los programas de la comuna pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes. La dependencia atiende a los vecinos en sus oficinas de Av. Constitución 92 o a través de las vías telefónicas (0220) 485-5909 y (0220) 483-1144.