Falleció Leopoldo Jacinto Luque

El ex delantero de River y la Selección Argentina, Leopoldo Jacinto Luque, falleció hoy, luego de varias semanas de pelea contra el coronavirus, en la Clínica de Cuyo de Mendoza, donde estaba internado en terapia intensiva. Su cuadro de salud había empeorado en las últimas horas.

El pasado 25 de diciembre, aún en plena navidad, el campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1978 comenzó a manifestar los primeros síntomas compatibles con la enfermedad. Cuatro días más tarde, el 29 de diciembre, un hisopado confirmó que tenía coronavirus.

Si bien durante los días posteriores a la detección de la enfermedad no presentó complicaciones en su estado de salud, el 4 de enero ingresó a la unidad de terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, de Mendoza, con un cuadro de baja saturación de oxígeno.

Luque tenía 71 años y era considerado un paciente de alto riesgo ante el coronavirus, ya que poseía patologías cardíacas previas, una obstrucción pulmonar y también diabetes.

“Estoy bien, controlado con medicamentos por la obstrucción que tengo, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, llegó a bromear tras dar positivo, signo de que su estado de salud -en ese momento- era bueno.

Según informó el diario Los Andes de Mendoza, el cuadro del santafecino evolucionaba de forma positiva y por ese motivo los profesionales médicos decidieron comenzar a despertarlo de forma paulatina, pero el viernes sufrió una arritmia y, por ese motivo, “volvieron a dormirlo”.

Esta mañana, Luque sufrió un paro cardiorespiratorio del que los médicos pudieron sacarlo, pero el daño neurológico provocado por el mismo fue irreversible.

Leopoldo Jacinto Luque nació un 3 de mayo de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Se formó en las divisiones inferiores de su querido Unión de Santa Fe, pero la falta de oportunidades hizo que saliera a préstamo, primero a Sportivo Guadalupe (1968), luego a Gimnasia de Jujuy (1969) y por último a Central Norte de Salta (1970), donde tuvo su debut como profesional.

En 1971, luego de que Unión decidiera dejarlo libre, regresó a la Liga Santafecina, para vestir la camiseta de Atenas de Santo Tomé, donde se alzó como goleador del equipo.

Su debut en Primera División se produjo en 1972, con 23 años, vistiendo la camiseta de Rosario Central. Jugó 4 partidos para el Canalla y convirtió 3 goles, llamando nuevamente la atención de Unión, que decidió repatriarlo para jugar el torneo de la Primera B.

De regreso al Tatengue, se transformó en una pieza clave del equipo que logró el ascenso a Primera en 1974 y se destacó durante el Metropolitano 1975, en el que su equipo -de la mano del Toto Lorenzo– finalizó cuarto en la tabla de posiciones.

En 1975 pasó a River y su debut fue nada más y nada menos que ante Boca, en la Bombonera, al que le convirtió el gol del triunfo (2-1). Cinco años en el Millonario y cinco títulos: Nacional 1975, Metropolitano 1977, Metropolitano 1979, Nacional 1979 y Metropolitano 1980.

Concluído su exitoso paso por Núñez, en 1981 regresó a Unión (10 goles) y posteriormente -en el segundo semestre- partió a México, para jugar en Deportivo Tampico, donde gritó otros 10 goles.

Hasta siempre, querido amigo Leopoldo. Se fue una gran persona, un compañero formidable y un jugador excepcional. Fuiste un ejemplo para todo el plantel en el 78. Gracias por lo que le diste al fútbol argentino.

Abrazo del alma para toda su familia. Te vamos a extrañar. pic.twitter.com/EknGdnkC64 — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) February 15, 2021

Más tarde pasaría por Racing (1982), Santos (1983), Boca Unidos de Corrientes (1983/84), Chacarita (1984) y Deportivo Maipú de Mendoza (1986), donde le puso fin a su carrera como futbolista.

Luego del retiro, incursionó también en la dirección técnica: pasó por Unión (1986/87), Central Córdoba de Santiago (1988/89) y Belgrano de Córdoba (1989).

Tras radicarse en Mendoza, se sentó en el banco de Deportivo Maipú (1989/90), Gimnasia, Independiente Rivadavia (2003) y Argentino de Mendoza (2007/08-2009-2013).

Jugó en total 45 partidos con la camiseta Albiceleste y convirtió 22 goles (casi 0,5 por partido), siendo uno de los emblemas -a mediados de los setenta- del combinado nacional conducido en ese entonces por César Luis Menotti.

Fue el goleador de la Copa América 1975, junto al colombiano José Ernesto Díaz, con cuatro tantos. En el Mundial de 1978, Menotti lo incluyó dentro del once inicial y el santafesino cumplió con creces: convirtió otros cuatro goles, uno menos que Mario Alberto Kempes, quien se adjudicó la Bota de Oro del certamen.

En la cita mundialista, Luque abrió su cuenta personal en el debut, ante Hungría; le convirtió otro gol a Francia y dos a Perú, ubicándose así cuarto en la tabla de goleadores, detrás de Kempes (6), Cubillas (5) y Rensenbrink (5).