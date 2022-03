Damián Selci, sobre el conflicto ambiental con Surpiel: “No es soplar y hacer botella, hay que encontrar puntos de equilibrio”

El intendente de Hurlingham Damián Selci lleva siete meses al frente de lo que definió como un “Municipio Verde”.

En diálogo con “Informativo Regional” se refirió al conflicto que protagonizan los vecinos en Tesei, Hurlingham, por contaminación de la fábrica Surpiel SA.

Selci aseveró que el Gobierno Local en sus áreas competentes están trabajando en el tema y que “en los conflictos ambientales no es soplar y hacer botella, siempre requieren equilibrios muy trabajosos entre distintos objetivos que son todos buenos y loables”.

El intendente de Hurlingham hizo alusión a las contradicciones que surgen a partir de la confrontación de dos fenómenos: Industrias desarrollas con capacidad contaminante y una comunidad suburbana con la que debe armonizar.

“y cuando eso no pasa hay que tomar decisiones y encontrar puntos de equilibrio”.

El jefe comunal llamó también a calmar los ánimos respecto a una posible solución rápida e intempestiva.

“no es prudente que yo me adelante a poner plazos, porque parte de los conflictos tienen que ver con promesas incumplidas y no me gustaría caer en ese lugar común”, dijo.

Obra Combate Pavón – Avenida Márquez

En segundo lugar, pero sin cambiar el tema, Selci también se refirió al conflicto que acaece sobre la Obra Combate Pavón.

“Para nosotros en una obra estratégica; significa un desvío significativo que nos ahorre el tráfico pesado por Avenida Vergara y deje de perjudicar a 200.000 habitantes”.

La obra se encuentra al momento paralizada por una medida cautelar del juez Luciano Enrici, por faltar el informe de impacto ambiental.

“Para nosotros sería importante que el mismo considere el derecho a una ciudad sustentable ambientalmente que sería la culminación de la obra de Pavón”, añadió Selci.

Hurlingham: Un Municipio Verde

En la presentación de su plan de gobierno 2022, Selci señaló como uno de los ejes troncales de la gestión “Hurlingham Verde”.

E hizo mención a la incorporación de 50 hectáreas de Reserva Natural “es la mayor incorporación de tierra que realiza el municipio desde su fundación a mediados de los 90”.

“Nuestro municipio, nuestra gestión y yo en particular estamos muy comprometidos con la gestión ambiental”, añadió.