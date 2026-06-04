Ituzaingó: abre la inscripción para diseñadores, artesanos y emprendedores en MImoda 2026

El Municipio de Ituzaingó abre la convocatoria a una nueva edición del Programa MImoda Impulsa 2026, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Productivo que reúne a emprendedores locales del sector de indumentaria, textil y accesorios.



El programa MImoda apunta a fomentar la innovación y el desarrollo sostenible en la industria de indumentaria y textil del distrito. Dentro de esta propuesta, MImoda Impulsa - Espacio de Experimentación acompaña a emprendimientos locales del sector para que adopten prácticas de economía circular, promoviendo la reutilización de materiales, la producción responsable y un impacto positivo, tanto económico como social, ambiental y cultural.



La participación es abierta y gratuita con cupos limitados. Pueden anotarse diseñadores, artesanos y emprendedores, vinculados al campo de la moda y la indumentaria. Serán prioritarios para la selección los perfiles con interés en la economía circular, apertura a la experimentación, disponibilidad para desarrollar un prototipo y capacidad de trabajo colectivo.



Formulario y requisitos para la inscripciòn



Los interesados e interesadas en participar deben cumplir con los siguientes requisitos:



Domicilio en Ituzaingó



Ser mayor de 18 años



Disponibilidad horaria los días viernes de 10 a 13 horas para el taller presencial.



Tener habilidades de costura y máquina de coser.



La inscripción está abierta hasta el lunes 15 de junio inclusive, y puede realizarse en línea, ingresando en el siguiente enlace: https://bit.ly/3PSj5at



Consultá las bases y condiciones del programa en el siguiente link: https://bit.ly/4o6zg0g



(+) Más información: Enviando un correo electrónico a desarrolloeconomicoituzaingo@gmail.com o personalmente, en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Fragio 183), de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

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