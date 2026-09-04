Ituzaingó: buscan a una persona desaparecida el pasado 28 de agosto
Diario La Ciudad
El parte policial emitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires subraya un factor que eleva la prioridad de este caso: Balbuena padece esquizofrenia aguda y requiere estar bajo medicación estricta.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comisaría 3ra de Las Cabañas, despliega un operativo para localizar a Ángel Balbuena, desaparecido en Ituzaingó. Las autoridades instan a la población a aportar cualquier dato que facilite su hallazgo debido a su extrema vulnerabilidad médica.
Perfil y Descripción Física Según el reporte oficial de "Averiguación de Paradero" los rasgos clave para identificar al ciudadano son:
Nombre: Ángel Balbuena.
Edad: 65 años.
Estatura: 1,70 metros.
Fisonomía: Tez trigueña, ojos marrones y cabello negro corto.
Vestimenta: Al momento de su desaparición llevaba una campera color verde, pantalón de jean blanco y zapatillas grises.
Circunstancias del Extravío Los datos recabados por las fuerzas de seguridad establecen una línea de tiempo y ubicación precisas:
Última ubicación: Se retiró de su domicilio en la calle Gómez Carrillo 4222, Ituzaingó.
Fecha y hora: 28 de agosto de 2026, a las 12:30 hs aproximadamente.
Estado de Salud Crítico El parte policial emitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires subraya un factor que eleva la prioridad de este caso: Balbuena padece esquizofrenia aguda y requiere estar bajo medicación estricta. La interrupción de su tratamiento psiquiátrico incrementa el estado de confusión y vulnerabilidad con cada hora que transcurre.
Cómo Colaborar La participación ciudadana es dinámica y fundamental. Se solicita a los vecinos de la zona oeste y a los usuarios del transporte público mantener la atención.
Si visualiza a una persona con estas características, no intente retenerlo por la fuerza para evitar alteraciones.
Comuníquese de manera inmediata a la línea 911 o al celular. 1134640974
Proporcione al operador detalles exactos del lugar del avistamiento (calles, sentido en el que camina o si se encuentra en un comercio o plaza).