Ituzaingó: buscan a una persona desaparecida el pasado 28 de agosto

La Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comisaría 3ra de Las Cabañas, despliega un operativo para localizar a Ángel Balbuena, desaparecido en Ituzaingó. Las autoridades instan a la población a aportar cualquier dato que facilite su hallazgo debido a su extrema vulnerabilidad médica.



Perfil y Descripción Física Según el reporte oficial de "Averiguación de Paradero" los rasgos clave para identificar al ciudadano son:



Nombre: Ángel Balbuena.



Edad: 65 años.



Estatura: 1,70 metros.



Fisonomía: Tez trigueña, ojos marrones y cabello negro corto.



Vestimenta: Al momento de su desaparición llevaba una campera color verde, pantalón de jean blanco y zapatillas grises.



Circunstancias del Extravío Los datos recabados por las fuerzas de seguridad establecen una línea de tiempo y ubicación precisas:



Última ubicación: Se retiró de su domicilio en la calle Gómez Carrillo 4222, Ituzaingó.



Fecha y hora: 28 de agosto de 2026, a las 12:30 hs aproximadamente.



Estado de Salud Crítico El parte policial emitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires subraya un factor que eleva la prioridad de este caso: Balbuena padece esquizofrenia aguda y requiere estar bajo medicación estricta. La interrupción de su tratamiento psiquiátrico incrementa el estado de confusión y vulnerabilidad con cada hora que transcurre.



Cómo Colaborar La participación ciudadana es dinámica y fundamental. Se solicita a los vecinos de la zona oeste y a los usuarios del transporte público mantener la atención.



Si visualiza a una persona con estas características, no intente retenerlo por la fuerza para evitar alteraciones.



Comuníquese de manera inmediata a la línea 911 o al celular. 1134640974



Proporcione al operador detalles exactos del lugar del avistamiento (calles, sentido en el que camina o si se encuentra en un comercio o plaza).