Ituzaingó: Casa Sonora cierra el año con un festival y demostración de talleres

Casa Sonora, espacio cultural ubicado en Rondeau 173, realizará su festival de fin de año para celebrar el crecimiento de sus talleres y las experiencias compartidas durante todo el año. La propuesta busca reunir a quienes forman parte del espacio habitualmente y también abrir sus puertas a nuevos visitantes. Será un encuentro atravesado por la música, la participación y el trabajo colectivo.



El festival, que se desarrollará a partir de las 21:00hs, contará con la participación del Ensamble Vocal Latinoamericano, el Taller de Ensamble Sin Partitura, el Taller de Canto Grupal y la Escuela de Candombe. Cada uno de estos espacios compartirá parte del trabajo realizado durante los últimos meses. Desde Casa Sonora destacaron el valor de los vínculos que se fueron construyendo en cada propuesta: "un festival para celebrar todo lo que creció, las pequeñas comunidades que se fueron formando". La jornada será, además, una oportunidad para mostrar el recorrido de los distintos espacios de formación artística y el crecimiento de quienes participan de ellos.





La entrada será gratuita, facilitando que cualquier persona de la zona pueda sumarse a esta celebración. De esta manera, el festival funcionará como un punto de encuentro de la comunidad, entre quienes participan de los talleres, familiares y los propios vecinos.



Casa Sonora nació en abril de 2023 en el lado sur de Ituzaingó, a partir de una iniciativa conjunta del músico Gustavo Nasuti y el productor Gustavo Lambach. El proyecto tuvo su antecedente en un ciclo cultural previo a la pandemia y se materializó en una propiedad ubicada en la calle Rondeau 173, a pocas cuadras de la estación de trenes. Desde la inauguración, sus creadores concibieron el lugar no como un bar tradicional con música de fondo, sino como un pequeño teatro diseñado para la escucha atenta. Esa idea de sala pensada para el encuentro comunitario marcó desde el comienzo la identidad del espacio.



Con una sala principal con capacidad para cien espectadores, el lugar se consolidó rápidamente como un polo de referencia para la cultura independiente en la zona oeste del conurbano bonaerense. A lo largo de su trayectoria, su escenario recibió a destacados referentes de la música popular y rioplatense, además de albergar funciones de teatro, danza y diversos talleres artísticos semanales. La institución también impulsó proyectos de preservación patrimonial, como la campaña comunitaria para restaurar un histórico piano de cola Steinway de 1914, recibido mediante donación.