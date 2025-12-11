Ituzaingó: cuáles son las 5 mejores heladerías según la gente y dónde cuidar el bolsillo

Un recorrido por los locales mejor puntuados en Google Maps revela que el Oeste no tiene nada que envidiarle a las grandes cadenas porteñas. Desde las "joyas ocultas" de barrio hasta las opciones premium cerca de la estación, te contamos dónde encontrar el mejor pistacho y quién gana la batalla del precio.



Cuando el calor aprieta en el conurbano, la lealtad a una heladería se pone a prueba. Sin embargo, en Ituzaingó, la competencia ha elevado la vara a tal punto que elegir se vuelve una tarea difícil. Basándonos en cientos de reseñas de Google y un relevamiento de precios actualizados, salimos a buscar a los "cinco fantásticos" del distrito.



El resultado sorprende: las franquicias masivas pierden terreno frente a las propuestas artesanales que combinan tradición, cremosidad y, en algunos casos, precios que desafían a la inflación.

El podio de la calidad: Di Mele lidera el ranking

Si hablamos de puntaje puro, la corona (con un sólido 4.8 estrellas) se la lleva Di Mele. Ubicada en el corazón de Ituzaingó Sur (Gobernador Mariano Acosta 105), esta heladería se ha convertido en la referencia para el paladar exigente.





El veredicto: Los vecinos destacan una textura "imposible de imitar".

Los vecinos destacan una textura "imposible de imitar". El precio: La calidad se paga. El kilo ronda los $22.000 a $24.000, ubicándola en el segmento premium.

El "batacazo" al bolsillo: Capriccio

La gran sorpresa del relevamiento se encuentra del lado Norte, a pasos de la Plaza 20 de Febrero. Capriccio Helados y Café (Juncal 226) no solo empata en puntaje con los líderes (4.8 estrellas), sino que destroza a la competencia en precio.





El dato: Con un kilo que oscila entre los $12.000 y $14.000 (aprovechando promociones en efectivo), es la opción indiscutida para familias numerosas que no quieren resignar sabor. "Es la mejor relación precio-calidad del condado", asegura una reseña reciente.

La joya de barrio: Heladería Tomy

Alejándonos del centro comercial, aparece el secreto mejor guardado de los vecinos: Heladería Tomy (Cnel. Brandsen 994 y Muñiz 659). Lejos de las luces del centro, mantiene un 4.8 impecable y un precio medio muy competitivo de $17.000 a $18.000 el kilo. Es la opción ideal para quien busca salir del circuito tradicional y encontrar atención personalizada.

Los clásicos que nunca fallan

En la misma cuadra de Capriccio, la historia pesa. Heladería Desire (Juncal 302, esquina Olazábal) se mantiene firme como un bastión histórico desde los años 80. Con 4.6 estrellas y un precio de $22.000 el kilo, sigue siendo el lugar elegido por los nostálgicos que buscan los sabores de la vieja escuela.





Cruzando nuevamente al Sur, Bello Destino (24 de Octubre 698) se consolida con 4.4 estrellas y un precio de $23.000, destacándose por su servicio de delivery y promociones por cantidad.