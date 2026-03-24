Ituzaingó: un repaso por aquellos lugares que mantienen viva la memoria, la verdad y la justicia



Hoy miles de personas marcharán hacia Plaza de Mayo para levantar las banderas de "Memoria, Verdad y Justicia" una vez más. Es que el accionar de la última dictadura cívico-militar dejó una herida en el alma de la sociedad argentina, 30.000 desaparecidos, y un pedido de justicia todavía presente.



En el caso de Ituzaingó -que durante aquellos años formaba parte del viejo Gran Morón- su población no estuvo ajena al terror desplegado en el territorio. Este distrito, al igual que Moreno, Merlo, Morón y Hurlingham, se encontraba dentro del circuito represivo de la Subzona 16 a cargo de la Fuerza Aérea.



Los detenidos-desaparecidos en Ituzaingó son 85 en total -cuyos legajos fueron entregados, en marzo de 2022, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto al Archivo Nacional de la Memoria- y sus historias, sus vidas, se ven reflejadas en diferentes espacios dentro del distrito. Basta solamente con afinar la vista y prestar atención a los detalles: la Salita 17 de Octubre, en Del Rancho 3710 (Barrio Nuevo, localidad de Villa Udaondo), fue señalizada en 2019 como "Lugar de la Memoria" en Ituzaingó.

Hay otros lugares, como plazas, que son significativos por formar parte del entramado barrial en el cual se movían las y los desaparecidos. Es por eso que, a través de sus señalizaciones, se los recuerda en aquellos lugares donde supieron ser felices y transitar parte de su vida.



En cuanto a placas y señalizaciones, no podemos dejar de mencionar aquellas baldosas ubicadas en la Plaza San Martín de Ituzaingó Sur (Mariano Acosta y Av. Néstor Kirchner). Estas, emblema de las políticas de memoria aplicadas a nivel local, llevan los nombres y apellidos de las y los detenidos-desaparecidos del distrito.

Luego encontramos diferentes placas, ubicadas en instituciones educativas, a lo largo y ancho del partido de Ituzaingó. Es que en este distrito, uno de los sectores más perseguidos por la dictadura cívico-militar (al igual que ocurría en otros territorios) fueron las juventudes y las organizaciones estudiantiles. De hecho, algunas de estas pueden encontrarse en escuelas, tanto de gestión estatal y privada, como AUPI, Manuel Belgrano o San Francisco Solano.

El Municipio de Ituzaingó inauguró, en marzo de 2019, el monumento "Cuenta Nietos" en la Plaza San Martín (Mariano Acosta y Av. Néstor Kirchner, Ituzaingó Sur). Este fue el primero de su tipo en la provincia de Buenos Aires y tiene por objetivo visibilizar el incansable trabajo realizado por Abuelas de Plaza de Mayo a lo largo de los años.

Este mismo se actualiza cada vez que se anuncia una nueva restitución, siendo un monumento en cambio permanente y que celebra la recuperación de la identidad de aquellos niños robados por los militares durante la última dictadura cívico-militar.





En abril de 2025 se desarrolló un nuevo acto de recuperación de la memoria local: se colocó una placa en homenaje a Marta Sierra y Miguel Francisco "Chufo" Villarreal Villegas. Ambos fueron impulsores de la "Escuelita de Alfabetización Campesina" (Federico Leloir 50) que supo funcionar en el barrio Los Cardales (Villa Udaondo), a escasos metros del INTA-Castelar, en donde solían trabajar antes de ser desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.