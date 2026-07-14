Ituzaingó: Espectáculos gratuitos para niños en vacaciones de invierno

El Municipio de Ituzaingó ofrecerá, en forma gratuita. actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas para disfrutar en familia, en distintos puntos del distrito. Del lunes 20 de julio al domingo 2 de agosto, habrá espectáculos infantiles, teatro, música, circo, juegos y actividades recreativas en las plazas, Centros de Desarrollo Social, el Polideportivo La Torcaza, el Teatro Gran Ituzaingó y otros espacios barriales.



Entre otras propuestas, la agenda incluye a Las Guerreras K-Pop, Historias Recicladas, de URRAKA, Circo Surfers Show, Arlequinizados, Iggor Show, Las 4 estaciones de Bele, Varieté de Circo y Miel.



Conocé los días, horarios y ubicaciones de las actividades recreativas ingresando al siguiente enlace: https://miituzaingo.gov.ar/es/vacaciones-de-invierno



Los espectáculos que tendrán lugar en el Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55) también son gratuitos, aunque con cupos limitados. Las entradas pueden retirarse en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893) desde las 8 hs. La programación es la siguiente:



- Las Guerreras K-Pop (lunes 20/07 - 17 hs), la entrada se retira el viernes 17/07.



- “Historias Recicladas” de URRAKA (miércoles 22/07 -17 hs), la entrada se retira el martes 21/07.



- “Historias Recicladas” de URRAKA (martes 28/07 - 17 hs), la entrada se retira el lunes 27/07.



- “Las Guerreras K-Pop” (jueves 30/07 - 17 hs), la entrada se retira el miércoles 28/07.



Como en años anteriores, habrá propuestas para adultos mayores: juegos de ingenio y actividades para promover la vida activa y entrenar la memoria. Quienes deseen participar, podrán hacerlo en el Polideportivo La Torcaza,de lunes a viernes, de 14.30 a 17.00 horas.