Ituzaingó: murió un motociclista tras un choque en el Acceso Oeste

Un trágico siniestro vial cobró la vida de un motociclista de 38 años durante la tarde del jueves en el Acceso Oeste, a la altura del partido de Ituzaingó. El hecho, que generó una fuerte congestión vehicular en sentido a Luján, involucró a un camión de gran porte y a un tercer vehículo utilitario cuyo conductor se fue del lugar y es intensamente buscado por las autoridades.



El episodio se registró cerca de las 17:30 en el kilómetro 29 de la autopista, en las proximidades del empalme con el Camino del Buen Ayre. Por motivos que aún son materia de investigación, la víctima, identificada con las iniciales F.A.L. y domiciliada en Moreno, perdió la vida en el acto tras impactar a bordo de su motocicleta TVS de 110 cilindradas.



Metros más adelante, se encontraba al segundo rodado participante del choque: un camión Scania G340 con acoplado, conducido por un hombre de 44 años oriundo de la provincia de Entre Ríos.



Tras el arribo de las ambulancias, que constataron el fallecimiento del motociclista, se desplegó un amplio operativo que obligó a reducir tres carriles del sector izquierdo de la traza. Las demoras en la circulación se extendieron por casi tres horas, hasta que la calzada fue finalmente liberada al tránsito pasadas las 20:20. Durante ese lapso, peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena.



La causa fue caratulada preventivamente como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI N° 1 de Ituzaingó.



En paralelo a las pericias en el lugar, la Justicia ordenó realizarle el test de alcoholemia de rigor al conductor del camión involucrado. Sin embargo, el foco de los investigadores se centra ahora en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la autopista para lograr identificar, rastrear y poner a disposición de la Justicia al conductor del vehículo utilitario que se fue de la escena.

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