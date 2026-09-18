Un colectivo de artistas homenajeará a Taty Almeida con un mural en Castelar

El arte urbano vuelve a tomar las calles del conurbano bonaerense con una propuesta que combina memoria, compromiso social y trabajo comunitario. Este domingo 20 de septiembre, a partir de las 10:00hs, la localidad de Castelar será el escenario de una jornada cultural transformadora. La cita tendrá lugar sobre la Av. Rivadavia 20.840, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Zeballos y Pasteur.



La iniciativa está impulsada por el colectivo artístico "Desborde", una agrupación que utiliza intervenciones urbanas como un pilar fundamental de expresión popular. Desde sus comienzos, el grupo busca transformar las paredes linderas a las vías del ferrocarril en un verdadero lienzo de resistencia e identidad colectiva. En un contexto actual que los organizadores perciben como marcado por el individualismo, la propuesta cobra un significado político y social aún más profundo.





Las intervenciones de esta agrupación van mucho más allá de una simple búsqueda estética o decorativa en la vía pública del conurbano. Las obras pretenden generar un impacto directo y reflexivo en los miles de pasajeros que utilizan a diario el transporte público en zona oeste. A través de trazos expresivos y colores vivos, los murales invitan a una lectura crítica sobre la vulneración de derechos y las problemáticas de los barrios.



Además de la realización de la nueva pieza dedicada a Taty Almeida, la jornada incluirá un importante trabajo de preservación y memoria colectiva. Los artistas llevarán adelante la puesta en valor y restauración integral del emblemático mural en homenaje a "Norita" Cortiñas. Esta última obra fue realizada hace dos años por el mismo colectivo y actualmente requiere tareas de mantenimiento para preservar su incalculable valor simbólico.



Para llevar a cabo este ambicioso proyecto cultural de reapropiación comunitaria, los organizadores abrieron una convocatoria solidaria hacia todos los vecinos y vecinas de zona oeste. Se están recibiendo donaciones de insumos de pintura, pinceles y aportes económicos destinados a cubrir los gastos logísticos de la jornada. Quienes deseen colaborar con materiales o apoyo financiero pueden coordinar mediante mensajes directos en las redes del grupo o utilizando su alias de Mercado Pago (DESBORDEMURAL).