Luján: Se confirmaron las fechas y los horarios de la Peregrinación Juvenil de este año

Las y los jóvenes religiosos se vuelven a reunir en la tradicional caminata a Luján que ya tiene confirmada las fechas y horarios de este año.





En su edición número 52, la Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el próximo sábado 3 y domingo 4 de octubre, un fin de semana en donde los y las fieles recorrerán aproximadamente 60 kilómetros desde el Santuario San Cayetano en Liniers, hasta el templo de Luján.





Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", el recorrido comenzará oficialmente a las 10 de la mañana del sábado 3 de octubre, cuando la imagen peregrina a la Virgen parta desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, Liniers.





Respecto a las salidas desde diversos puntos del conurbano y alrededores, cada grupo parroquial, como así también familias y peregrinos, realizará el recorrido a distintos ritmos y en distintos horarios de la mañana y la tarde del sábado.





Según el cronograma oficial, durante el recorrido de este fin de semana, los y las fieles pasarán por Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de ingresar a la ciudad de Luján para completar el trayecto.





Asimismo, se confirmó que la Misa de la arquidiócesis de Buenos Aires se celebrará a las 23:30 del sábado 3 de octubre y estará presidida por el Mons.García Cuerva.





Por su parte, la Misa central se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana y estará presidida por el Mons. García Cuerva.