Urgente: Ola de despidos en el Hospital de Ituzaingó

No conformes con la reducción de los servicios de guardia que el fin de semana larga generó quejas y reclamos en los pacientes que llegaban al hospital a atenderse. Hoy por la tarde comenzaron a efectivizarse despidos en el personal médico, de enfermería y auxiliares que generó mucha preocupación en todo el hospital.

Descabezaron toda la cúpula

Los primeros despidos se hicieron efectivos en las direcciones del hospital. La directora médica y el Director administrativo fueron cesanteados hoy por la tarde. El director ejecutivo del nosocomio ya había sido reemplazado con el inicio de la nueva gestión del PAMI, hoy descabezaron a toda la cúpula. "No hay reemplazos, solo despidos" aseguran en el hospital.

Despiden médicos

Además de las direcciones, también hay despidos de médicos que atienden pacientes. "Hoy despidieron a 2 médicos, uno con responsabilidades en la guardia y el otro en internaciones. También hay despidos en las áreas administrativas y de enfermería; echaron al coordinador de admisiones y a la jefa de enfermería. "Cuando despedís y no cubrís esos puestos, la atención comienza a resentirse y el hospital a atender mal."



"Hay mucha preocupación por los despidos, todo el hospital está en alerta porque no se trata de "ñoquis", son médicos, enfermeras y personal del hospital que trabaja todos los días. Despiden y no reemplazan, las áreas empiezan a sufrir la falta de personal". se quejan los trabajadores. Nadie sabe lo que quieren, que tipo de hospital quieren.



"En plena epidemia de dengue, no podes despedir personal médico, es muy cruel e inhumano"



El hospital está atendiendo a toda la comunidad, no solo PAMI. Hoy hay más de 10.000 atenciones en guardia por mes y la mayor parte es vecinos y vecinas de Ituzaingó. Se abrieron 5 quirófanos, la sala de terapia intensiva mas equipada de la región. 150 camas de internación y hasta departamentos para los familiares que deben venir de lejos a ver a pacientes graves. En el Hospital trabajan unas 400 personas entre médicos, personal de enfermería y auxiliares. Todo está en riesgo con un posible desfinanciamiento del PAMI que parece que empieza a ser cada vez mas visible.

Mucha preocupación en la Municipalidad

Hay mucha preocupación en las autoridades municipales por el desfinanciamiento del hospital que PAMI comenzó a concretar. Hasta el 2023 el hospital venía aumentando su capacidad operativa con toda la intención de ser el nosocomio de alta complejidad y de agudos más equipado de la región oeste. Hoy ese objetivo parece haber cambiado.



La Comuna el año pasado, cerró su sala de atención primaria sobre la avenida Brandsen cuando tuvo claro que el nuevo hospital ya tenía la obra casi terminada. En un acuerdo con PAMI, las guardias del hospital atenderían las urgencias de toda la comunidad y el municipio priorizaría las salas de atención en los barrios para vacunación y prevención. El desfinanciamiento, los despidos y el cierre de áreas del hospital, va a complicar y mucho la atención médica de toda la comunidad y va a obligar al Municipio a repensar su policita sanitaria. No son buenas noticias.