Ituzaingó: pedido de solidariad para una familia despues de un incendio

Un incendio de proporciones destruyó una casa en la calle Olivera 1855 de Ituzaingó Sur. Lo que hasta el viernes era un hogar lleno de vida, hoy es una postal de la desolación. El incendio que comenzó el pasado 28 de noviembre no dio tregua y consumió la vivienda por completo, dejando a una familia en la calle y con la necesidad imperiosa de reconstruir su existencia desde los cimientos.



El fuego se llevó la estructura, pero no la voluntad de salir adelante de Sandra, Aldana y el pequeño Mateo. Sin embargo, la situación es crítica: la pérdida fue total. No quedaron muebles, no quedó comida, ni siquiera un lugar donde descansar.

"Necesitamos camas y comida"

A medida que bajan las cenizas, surgen las necesidades más básicas. Ya no se trata solo de vestirse, sino de sobrevivir el día a día. Los vecinos que se acercaron a Olivera 1855 confirmaron que la urgencia escaló.



La lista de prioridades para quienes quieran acercar donaciones o colaborar se ha ampliado dramáticamente:





Mobiliario: Se necesitan con desesperación camas y colchones . La familia no tiene dónde dormir.

Se necesitan con desesperación . La familia no tiene dónde dormir. Alimentos: Mercadería no perecedera para poder subsistir estos primeros días.

Mercadería no perecedera para poder subsistir estos primeros días. Ropa y abrigo: Se mantienen los pedidos de ropa de mujer (talles 38 y 40) y calzado (talle 37), fundamental para Sandra y Aldana.

Ituzaingó Sur en alerta y solidaridad

El siniestro de la calle Olivera sacudió la modorra del barrio y encendió las alarmas en una semana donde los Bomberos Voluntarios ya venían advirtiendo sobre el riesgo extremo de incendios por la sequía. Pero también encendió la solidaridad.



Desde las redes y los grupos vecinales, el llamado es uno solo: no dejarlos solos. Quienes puedan aportar muebles o bultos grandes, se recomienda acercarse a la zona o coordinar, mientras que la ayuda económica sigue siendo el canal más rápido para cubrir gastos inmediatos.

¿Cómo ayudar?

📍 Dónde: Olivera 1855, Ituzaingó Sur. 💸 Ayuda económica directa:

Alias: aldanalamadrid

(Titular: Aldana La Madrid)

📦 Qué donar: Camas, colchones, alimentos, ropa (talles 38/40) y calzado (37).



Hoy, la comunidad de Ituzaingó tiene la oportunidad de demostrar, una vez más, que nadie se salva solo.



Foto: Sector Prensa