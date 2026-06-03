Ituzaingó: se creó el "Foro de la Comunidad" un espacio para la participación vecinal

En la sesión de hoy, el Concejo Deliberante de Ituzaingó, presidido por el Concejal Juan Manuel Alvarez Luna, aprobó la creación del programa “Foro de la Comunidad de Ituzaingó”, una iniciativa que busca transformar la relación entre el Estado y los vecinos, garantizando un espacio institucional para la participación ciudadana directa.

Un impulso a la participación ciudadana

El proyecto, surge de la convicción de que la participación vecinal debe ser una política de Estado. El objetivo central del Foro es fomentar el debate y la elaboración de normas municipales incorporando el conocimiento territorial y la experiencia de los habitantes del distrito.



Al respecto, el programa se fundamenta en principios de transparencia, gratuidad, publicidad y libre acceso, permitiendo que cualquier ciudadano u organización no gubernamental pueda expresar propuestas, reclamos u opiniones sobre temas de interés público.

Como va a funcionar el Foro

El "Foro de la Comunidad" funcionará a través de sesiones vecinales estructuradas en cuatro etapas: Preparación, Convocatoria, Sesión Vecinal y Clausura. Entre sus puntos más destacados se encuentran:



Voz para los vecinos: Los ciudadanos podrán inscribirse como "Foristas" para hacer uso de la palabra durante las sesiones, ya sea de forma presencial o virtual.



Inclusión: Se promoverá especialmente la participación de jóvenes, adultos mayores y organizaciones comunitarias.



Diálogo Institucional: El Foro permitirá anticipar conflictos y construir consensos previos a la toma de decisiones legislativas.



Transparencia: Cada sesión contará con un expediente público y un informe final con los aportes de los intervinientes, disponible para consulta ciudadana.

La implementación de este programa empieza a caracterizar la gestión del actual presidente del Concejo Juan Manuel Alvarez Luna, quien como autoridad del cuerpo tendrá la responsabilidad de presidir las sesiones y garantizar el orden del día, asegurando una distribución equitativa de la palabra según criterios de género, edad y representación territorial.



"Con esta aprobación, el Concejo Deliberante de Ituzaingó reafirma su compromiso de abrir las puertas de la institución a la comunidad, consolidando un vínculo de confianza y legitimidad entre los representantes y sus vecinos" aseguró Álvarez Luna.