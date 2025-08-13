La AFA presentará un plan para la reforma de un estadio

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino contó los detalles de los trabajos que se realizarán en el recinto de la Selección Argentina.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Provincia de Buenos Aires trabajan en un master plan de infraestructura para el Estadio Único de La Plata.

El proyecto incluye mejoras en el campo de juego, iluminación, vestuarios y techos, con el objetivo de modernizar la Casa de las Selecciones Nacionales y optimizar su uso.



Una vez aprobado por la autoridad correspondiente, comenzarán las obras para convertir el estadio en un espacio moderno y apto para recibir grandes espectáculos deportivos y culturales.



En el informe difundido por la AFA, las obras comenzarían luego de que el máster plan reciba la aprobación de las autoridades idóneas.



La búsqueda principal con estos cambios es que el Estadio Único sea totalmente moderno y sea un polo de atracción, con instalaciones necesarias para que cada persona o grupo disfrute de cualquier espectáculo allí con la máxima comodidad.



En julio pasado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, firmó un convenio con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona con las distintas selecciones, masculinas y femeninas, tanto de mayores como de juveniles.

Ambos ya habían recorrido el lugar la semana última, acompañados por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.



Cabe destacar que, una vez reinaugurado, dicho escenario recibirá duelos de Copa Argentina, finales de diversas competencias locales, y sobre todo actividad de las diversas selecciones de AFA.



Además del plantel superior masculino, podrían darse encuentros de la Sub 20, Selección Argentina Femenina, o entrenamientos a puertas abiertas.



En la actualidad, el estadio platense tiene una capacidad para 53.000 personas. Uno de los últimos eventos que recibió fue el Mundial Sub 20 del 2023, luego de que la FIFA le quitara la organización a Indonesia y, de forma urgente, Argentina se hiciera cargo de la misma.



En dicha edición, el estadio albergó partidos de fase de grupos, los dos de semifinales, el tercer puesto y también la final, en la que Uruguay venció 1 a 0 Italia y se coronó campeón.



Aunque en el pasado reciente se organizaron recitales, luego del Mundial juvenil no se venía utilizando el estadio para partidos, situación que cambiará a partir del 2026.