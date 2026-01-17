La Agenda cultural del Oeste con el Canaval como favorito

El primer mes del año avanza y el calor no da tregua en el conurbano bonaerense. Sin embargo, los municipios de la Zona Oeste despliegan un abanico de actividades para quienes buscan refugiarse en la cultura, ya sea bajo la sombra de un árbol en una plaza, disfrutando del aire acondicionado de un teatro o vibrando al ritmo del carnaval que ya empieza a asomar.



A continuación, la agenda detallada municipio por municipio para este sábado 17 y domingo 18 de enero.

📍 MORÓN

La oferta en Morón combina cine comercial, teatro independiente y la infaltable vida nocturna.

🎬 Cine Teatro Helios (El Palomar)

El histórico cine de El Palomar ofrece una cartelera variada para toda la familia y cinéfilos.





Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (Cine) 📅 Cuándo: Sábado 17/01. ⏰ Hora: 16:00 hs. 📍 Lugar: Cine Teatro Helios (Blvd. San Martín 3076, El Palomar). 💲 Entrada: Paga (consultar promociones en boletería).





(Cine) Bugonia (Cine) 📅 Cuándo: Sábado 17/01. ⏰ Hora: 18:00 hs. 📍 Lugar: Cine Teatro Helios. 💲 Entrada: Paga.





(Cine) Valor Sentimental (Cine) 📅 Cuándo: Sábado 17/01. ⏰ Hora: 20:30 hs. 📍 Lugar: Cine Teatro Helios. 💲 Entrada: Paga.

(Cine)

🎭 Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Morón Centro)

El espacio oficial continúa con su programación de verano. Se recomienda asistir media hora antes para retirar localidades.





Funciones de Teatro y Cine 📅 Cuándo: Sábado 17/01. ⏰ Hora: 18:00 y 20:15 hs (Teatro) / Domingo 19:00 hs (Cine/Música). 📍 Lugar: Brown y San Martín, Morón. 💲 Entrada: Gratuita (se retiran por boletería desde una hora antes).



🎵 Música y Noche

Baila Bomba Reggaetón + Cumbia Mostra 📅 Cuándo: Sábado 17/01 (madrugada del domingo). ⏰ Hora: 23:55 hs. 📍 Lugar: El Teatrito (Sarmiento 1752). 💲 Entrada: Paga (desde $7.000).



📍 ITUZAINGÓ: LA ESTRELLA DEL FIN DE SEMANA

El programa municipal "Corazón de Barrio" tira la casa por la ventana este sábado. Si buscás fiesta al aire libre, este es el lugar. Se confirmaron tres puntos de encuentro murgueros funcionando al mismo tiempo en la zona de Villa Udaondo y alrededores.

🥁 Festival "Corazón de Barrio" (Especial 3 Murgas)

📅 Cuándo: Sábado 17/01.

Sábado 17/01. ⏰ Hora: A partir de las 19:00 hs.

A partir de las 19:00 hs. 💲 Entrada: Gratuita .

. Los 3 Corsos Simultáneos: Murga "Los Incorregibles de Ituzaingó": Se presentan en Calle Bermejo , entre Los Ranqueles y 3 de Octubre. Murga "Los Dichosos de Udaondo": Coparán la Calle Ciudadela , entre Tabaré y Del Cabestro. Murga "Los Amantes del Arrabal": Cierran el circuito en la Plaza Del Lazo (Del Lazo y De las Caronas).



El dato: Es una oportunidad única para hacer un "raid murguero" caminando o en bici, ya que las ubicaciones están relativamente cerca en la zona de Villa Udaondo.

💃 Plazas Culturales

Patio de Folklore 📅 Cuándo: Sábado 17/01. ⏰ Hora: 18:00 hs. 📍 Lugar: Plaza 20 de Febrero (Soler y Zufriategui). 💲 Entrada: Gratuita .





Baldosón de Tango 📅 Cuándo: Domingo 18/01. ⏰ Hora: 18:00 hs. 📍 Lugar: Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta, Ituzaingó Sur). 💲 Entrada: Gratuita .



📍 HURLINGHAM

La propuesta de Hurlingham se centra en la naturaleza y el disfrute del espacio público.

🌿 Reserva Natural Urbana

Ideal para desconectar de la ciudad sin irse lejos. Se pueden recorrer sus 49 hectáreas de bosque nativo.





Visitas y Senderismo 📅 Cuándo: Sábado 17/01 y Domingo 18/01. ⏰ Hora: 10:00 a 19:00 hs. 📍 Lugar: Reserva Natural (ingreso por Gorriti y la calle que bordea el Arroyo). 💲 Entrada: Gratuita .



📍 MERLO

En Merlo, los grandes parques municipales son los protagonistas del fin de semana para el esparcimiento familiar.

🌳 Aire Libre y Recreación

Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner (El Tejadito) 📅 Cuándo: Sábado 17/01 y Domingo 18/01. ⏰ Hora: De 08:00 a 23:00 hs. 📍 Lugar: Av. Constitución 152. 📝 Actividad: Espacio habilitado para deporte, picnic y recreación familiar. Se recomienda chequear las redes oficiales del municipio (@merlo.gob) por posibles ferias itinerantes de último momento. 💲 Entrada: Gratuita .

