La Biblioteca Municipal de Morón celebra sus 114 años con una jornada cultural abierta a la comunidad

La Biblioteca Municipal de Morón cumple 114 años y lo festejará con una jornada abierta a toda la comunidad. Este viernes 13 de noviembre, entre las 10 y las 17 horas, el histórico espacio ubicado en Brown 763, en el centro del partido de Morón, abrirá sus puertas para invitar a vecinos y vecinas a recorrer sus instalaciones, participar de talleres literarios y descubrir parte de su patrimonio bibliográfico.



La jornada conmemorativa fue pensada como una oportunidad especial para que toda la ciudadanía de la zona pueda acercarse a conocer el funcionamiento cotidiano del establecimiento. Quienes asistan durante el transcurso del día tendrán la posibilidad de utilizar la sala de lectura de forma habitual, recorrer cada uno de los sectores y maravillarse con la riqueza histórica albergada a lo largo de más de un siglo.

Actividades literarias, talleres y muestras históricas

Dentro del cronograma de propuestas destacadas para la jornada festiva del aniversario, el público presente podrá disfrutar de un espacio dedicado a la narración oral. Esta presentación estará a cargo de los integrantes del taller coordinado por la profesora María Laura Vázquez, quienes compartirán relatos e historias en vivo para los visitantes de la institución.



Asimismo, la grilla de actividades contempla la realización de una clase abierta de poesía titulada "No es para hablar de mí que escribo", a cargo del profesor Danilo Zárate Pacheco. Esta propuesta buscará fomentar el intercambio cultural, la producción escrita y la reflexión alrededor de la literatura en un ámbito participativo y abierto a todos los interesados.



Por otra parte, se desplegará una exposición histórica especial sobre la Biblioteca Antigua. En este espacio se presentará una selección con ejemplares destacados de la colección de la entidad, lo que permitirá a los vecinos contemplar de cerca algunas de las joyas literarias y documentos de enorme valor que resguardan sus estantes.

Un espacio clave para la cultura y la memoria de Morón

Durante la jornada de celebración, los socios y socias de la Biblioteca Municipal de Morón podrán acceder normalmente al servicio de préstamo de libros a domicilio. De este modo, la institución mantendrá activas sus prestaciones habituales al mismo tiempo que desarrollará las diferentes propuestas festivas programadas para el público general.



Con 114 años de existencia ininterrumpida en la zona oeste, la emblemática entidad reafirma su importancia como polo cultural y educativo esencial para la comunidad de Morón. La conmemoración de este nuevo aniversario representa una valiosa oportunidad para celebrar la literatura, promover el hábito de la lectura y continuar fortaleciendo la identidad y la memoria colectiva local.