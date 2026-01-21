La sífilis se dispara un 71% en un contexto de "preservativos cero" por parte del Estado Nacional

Lo que los infectólogos venían advirtiendo en los pasillos de los hospitales publicos finalmente se confirmó en las estadísticas: Argentina enfrenta un brote histórico de sífilis. Con un aumento del 71% en los casos notificados durante el último año, la "epidemia silenciosa" avanza a pasos agigantados. Sin embargo, este repunte no es casualidad ni meramente cultural: coincide cronológicamente con el desplome en la compra y distribución de preservativos por parte del Gobierno Nacional durante todo el 2025.

El costo de la falta de insumos

El último Boletín Epidemiológico Nacional encendió las alarmas al confirmar más de 55.183 nuevos diagnósticos en el último período. Pero el dato que completa el rompecabezas de esta crisis sanitaria es la gestión de los insumos preventivos.



Durante 2025, la entrega de preservativos gratuitos —históricamente disponibles en las "canastitas" de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y hospitales como el Bicentenario de Ituzaingó— sufrió una interrupción casi total desde la órbita nacional. Informes recientes indican que las compras estatales de estos insumos cayeron a sus niveles más bajos en 17 años, dejando a las provincias y municipios la titánica tarea de cubrir una demanda que los excede presupuestariamente.



Al desfinanciamiento de programas clave como el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) se suma ahora la evidencia clínica: sin barreras físicas accesibles para la población, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) han vuelto a ganar terreno con una velocidad alarmante.

Síntomas: Qué buscar y cómo detectarla

En un artículo publicado ayer por Infobae, se detalla la importancia clínica de la detección temprana. La sífilis es conocida como "la gran simuladora", ya que sus síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras afecciones.



Según detallan los especialistas, la enfermedad evoluciona en etapas si no se trata





Fase Primaria: Aparece una llaga o úlcera (llamada chancro) en el sitio de la infección (genitales, boca o ano). El gran peligro es que esta llaga no duele y suele desaparecer sola después de unas semanas, lo que lleva al paciente a creer erróneamente que "ya se curó", cuando en realidad la bacteria Treponema pallidum sigue avanzando en el organismo.



Fase Secundaria: Semanas después, pueden aparecer erupciones en la piel (manchas rojas en el cuerpo, palmas de las manos o plantas de los pies), fiebre e inflamación de ganglios.



Fase Latente y Terciaria: Si no se trata, la infección puede permanecer oculta durante años y causar daños graves en el corazón, el cerebro y otros órganos.

El impacto en la Región

En los consultorios de nuestra región, la franja etaria más golpeada es la de 15 a 24 años. La falta de campañas de educación sexual, combinada con la ausencia del insumo básico (el preservativo) en los dispensarios, ha creado una tormenta perfecta.



Las autoridades sanitarias locales recuerdan que el tratamiento es simple, gratuito y efectivo: penicilina. Pero para llegar a la cura, primero hace falta el diagnóstico.

El Gobierno debería entregar 26 millones de preservativos en 2025. Por ahora entregó un 14% de ese total.

Información de Servicio

Ante este escenario, se recomienda a todos los vecinos sexualmente activos realizarse el testeo, independientemente de si tienen síntomas o no.





El estudio: Se realiza mediante un análisis de sangre simple (VDRL).





Se realiza mediante un análisis de sangre simple (VDRL). Dónde en Ituzaingó: Hospital del Bicentenario y Centros de Atención Primaria (Salitas). Se recomienda consultar disponibilidad de insumos provinciales.





Hospital del Bicentenario y Centros de Atención Primaria (Salitas). Se recomienda consultar disponibilidad de insumos provinciales. Prevención: Ante la escasez de distribución gratuita, se insta a priorizar la compra y uso de preservativos en todas las relaciones sexuales (vaginales, anales y orales) como única barrera efectiva contra la sífilis