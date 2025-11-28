La UTA amenaza con un paro total de colectivos la semana que viene

Luego de que el gremio rechazara este esquema de pago, indicaron que si no se pagan los salarios y el aguinaldo antes del 4 día hábil del mes, podrían llegara a tomar medidas de fuerza en señal de reclamo.



Por su parte, las empresas argumentan falta de fondos por demoras en subsidios, desde la UTA sostiene que eso “no justifica trasladar la crisis al bolsillo de los choferes” e indicaron que los pagos deben hacerse en tiempo y forma, sin excepciones.



Así fue como detallaron cuales eran sus exigencias:

Pago completo del sueldo del mes sin fragmentación.

Aguinaldo íntegro, acreditado en una sola cuota.

Actualización de haberes según los acuerdos vigentes.

Garantías de continuidad para evitar atrasos durante diciembre.





En el caso de que se confirme un esquema de pago en cuotas, podrían convocar a un paro nacional que afecte a las líneas urbanas e interurbanas, indicando desde el gremio que cualquier interrupción del servicio será responsabilidad de las empresas que: “tenían previstos los montos y no planificaron correctamente”.