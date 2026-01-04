Los 7 Bodegones mejor puntuados de Ituzaingó

Ituzaingó se ha convertido en una "Meca" gastronómica donde conviven la tradición del hierro caliente y las nuevas tendencias. Pero en tiempos donde cuidar el bolsillo es prioridad, no hay margen para el error. Este listado no se basa en opiniones de influencers pagos ni en caprichos editoriales; se rige estrictamente por la calificación que miles de comensales reales han dejado en Google, la única encuesta que no miente.



Para esta selección de elite, hemos filtrado solo aquellos locales que superan las 50 opiniones y mantienen un estándar de calidad superior a las 4 estrellas. Hemos chequeado direcciones, vigencia y hasta la "letra chica" de sus servicios. Aquí se premia la honestidad: que la porción sea abundante, que la carne llegue en su punto y que el precio, sea alto o bajo, esté justificado hasta el último peso.



Publicar este ranking es un acto de justicia para el comensal del Conurbano. A continuación, los 7 elegidos, encabezados por una parrilla de culto que roza la perfección según sus propios clientes.

1. La Casa de Coco | "La parrilla récord del Oeste"

Puntaje Google: 4.7 ⭐ (Más de 2.300 opiniones).

(Más de 2.300 opiniones). Dirección: Manuel Gómez Carrillo 3876, Parque Leloir (Villa Udaondo).

Manuel Gómez Carrillo 3876, Parque Leloir (Villa Udaondo). La voz del cliente: Es el líder indiscutido. No existe otra parrilla en la zona con este nivel de consenso. La frase que más se repite es "la carne se corta con cuchara". Los vecinos valoran que, a pesar de estar en una zona exclusiva, mantiene el alma de bodegón ruidoso, sin lujos innecesarios, donde lo único que importa es la comida.

Es el líder indiscutido. No existe otra parrilla en la zona con este nivel de consenso. La frase que más se repite es "la carne se corta con cuchara". Los vecinos valoran que, a pesar de estar en una zona exclusiva, mantiene el alma de bodegón ruidoso, sin lujos innecesarios, donde lo único que importa es la comida. Investigación extra: Precios: Publican su menú online. No es económico (ticket alto), pero la calidad es Premium y las porciones son para compartir, lo que justifica la inversión para ocasiones especiales.



2. Bodegón 606 | "El museo donde se come"

Puntaje Google: 4.3 ⭐ (2.420 opiniones).

(2.420 opiniones). Dirección: Gral. Miguel Soler 494, Ituzaingó Norte.

Gral. Miguel Soler 494, Ituzaingó Norte. La voz del cliente: El favorito de los nostálgicos. Los comensales quedan maravillados con la decoración de antigüedades. La recomendación unánime es la "bondiola braseada" que se deshace sola y las porciones pensadas para compartir.

El favorito de los nostálgicos. Los comensales quedan maravillados con la decoración de antigüedades. La recomendación unánime es la "bondiola braseada" que se deshace sola y las porciones pensadas para compartir. Investigación extra: Precios: Se manejan con carta QR y pizarra. No publican precios fijos en Instagram. Sugerimos reservar con tiempo. Perfil: Bajo perfil, ideal para una cena íntima o con amigos que valoran la estética vintage y la tranquilidad.



3. Don Juan Azahares | "La fiesta de la carne y el show"

Puntaje Google: 4.3 ⭐ (1.656 opiniones).

(1.656 opiniones). Dirección: Av. Presidente Perón 7609 (Colectora Acceso Oeste), Villa Udaondo.

Av. Presidente Perón 7609 (Colectora Acceso Oeste), Villa Udaondo. La voz del cliente: Entra al podio por aclamación popular. Aquí se valora la experiencia completa: excelente parrilla y shows en vivo los fines de semana. Los usuarios destacan la amplitud del lugar, ideal para festejos de cumpleaños donde se busca diversión.

Entra al podio por aclamación popular. Aquí se valora la experiencia completa: excelente parrilla y los fines de semana. Los usuarios destacan la amplitud del lugar, ideal para festejos de cumpleaños donde se busca diversión. Investigación extra: Precios: Relación precio-calidad "acorde". No te matan con la cuenta y tenés espectáculo incluido. Dato: Es la opción por defecto para grupos grandes que quieren cenar y bailar en el mismo lugar.



4. MV Bodegón | "La revelación moderna con horno de barro"

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/9307982282951006775_0

Puntaje Google: 4.2 ⭐ (70 opiniones - La Novedad).

(70 opiniones - La Novedad). Dirección: Av. Santa Rosa 1160, Ituzaingó (Límite con Castelar).

Av. Santa Rosa 1160, Ituzaingó (Límite con Castelar). La voz del cliente: Los usuarios celebran la "evolución" del bodegón. Las carnes y pizzas salen del horno de barro con un sabor ahumado distintivo. Se destacan los camarones al ajillo y una estética cuidada que rompe con lo tradicional.

Los usuarios celebran la "evolución" del bodegón. Las carnes y pizzas salen del con un sabor ahumado distintivo. Se destacan los camarones al ajillo y una estética cuidada que rompe con lo tradicional. Investigación extra: Precios: Ticket medio-alto, alineado con el corredor gastronómico de moda de Santa Rosa. Perfil: Es el "tapado" del ranking. Al ser el más nuevo de la lista, ofrece una atención más dedicada.



5. Bruce Grill Station | "El gigante americano"

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/17990339547772863827_0

Puntaje Google: 4.2 ⭐ (+5.000 opiniones).

(+5.000 opiniones). Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Martín Fierro 3246, Parque Leloir. La voz del cliente: Estética yanqui, corazón de bodegón argentino por la abundancia. "Imposible terminar el plato solo", advierten todos. Las ribs (costillitas con barbacoa) son el ícono del lugar.

Estética yanqui, corazón de bodegón argentino por la abundancia. "Imposible terminar el plato solo", advierten todos. Las ribs (costillitas con barbacoa) son el ícono del lugar. Investigación extra: Precios: Tienen menú online. Es más costoso que un club, pero las porciones gigantes permiten compartir y acomodar el gasto. Famosos: El hotspot de la farándula. Vecinos como Moria Casán suelen ser vistos en sus mesas.



6. Bosque Leloir (Parrilla de Colectora) | "La infalible del Acceso Oeste"

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/3876673050052848610_0

Puntaje Google: 4.2 ⭐ (3.860 opiniones).

(3.860 opiniones). Dirección: Colectora Norte Acceso Oeste 8307, Villa Udaondo.

Colectora Norte Acceso Oeste 8307, Villa Udaondo. La voz del cliente: Conocida históricamente por los locales, es la opción perfecta para el viajero: servicio rápido, provoleta crocante y asado que no falla.

Conocida históricamente por los locales, es la opción perfecta para el viajero: servicio rápido, provoleta crocante y asado que no falla. Investigación extra: Precios: Valores lógicos y competitivos. Famosos: Parada técnica obligada de bandas de música que salen de gira los fines de semana.



7. El Baqueano (Ex Las Tranqueras) | "El clásico de la parrilla libre"

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/16848357398146287074_0

Puntaje Google: 4.1 ⭐ (3.238 opiniones).

(3.238 opiniones). Dirección: Soldado Argentino 3115, Ituzaingó.

Soldado Argentino 3115, Ituzaingó. La voz del cliente: Se mantiene el espíritu de "comer hasta reventar" por un precio fijo. Es la opción imbatible para familias numerosas que quieren controlar el gasto final.

Se mantiene el espíritu de "comer hasta reventar" por un precio fijo. Es la opción imbatible para familias numerosas que quieren controlar el gasto final. Investigación extra: Dato Crítico: Aceptan tarjetas (aunque la señal a veces falla). Precios: Su fuerte es el sistema libre, ideal para ir con hambre acumulada.

