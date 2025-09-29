La reinvención del Showcenter: Lucas Ghi se reunió con representantes del grupo IRSA

El intendente de Morón tuvo una reunión con los inversores de la compañía desarrolladora para ultimar detalles sobre la puesta en valor del espacio Al Oeste Shopping de Haedo.

En el marco de la renovación total y puesta en valor del espacio Al Oeste Shopping (Güemes 369, Haedo), el intendente de Morón, Lucas Ghi se reunió con miembros inversores del grupo IRSA para avanzar con la obra que beneficiará a los vecinos y las vecinas.

Junto a José María González Fernández y Ezequiel Herzage, el jefe comunal conversó acerca del proyecto que abarcará unos 75.000 metros cuadrados construidos y pondrá en funcionamiento alrededor de 50 locales comerciales.

La renovación, que se estima que demandara seis meses, generará más de 250 nuevos puestos de trabajo. Además, dicha obra buscará potenciar la propuesta comercial y recreativa para el oeste del conurbano bonaerense.

De este modo, se pretende iniciar una nueva etapa para el predio que abrió sus puertas en 1997 bajo el nombre de "Showcenter" y que se convirtió en uno de los polos de entretenimiento más emblemáticos de la zona oeste.

En sus años de esplendor, el espacio contaba con un cine, salón de juegos, bares temáticos y locales bailables. También fue sede de recitales de artistas nacionales e internacionales, como la mítica presentación en vivo de la cantante Christina Aguilera.

Sin embargo, con la pérdida del empuje inicial y el cierre de locales, en 2005 Showcenter cambió su nombre a Al Oeste Shopping y sumó otros entretenimientos para los vecinos y las vecinas, como canchas de paddle.

Los detalles del próximo nuevo shopping

La nueva obra llevada adelante por el grupo IRSA en Haedo comprenderá la integración de espacios gastronómicos y de entretenimiento, en combinación con marcas de indumentaria y productos de belleza.

Asimismo, según adelantaron desde la comuna moronense, el proyecto prevé conservar algunos de sus atractivos tradicionales, como las 14 salas de cine, locales de comidas rápidas y un complejo deportivo.