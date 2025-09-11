"Morón en foco": Continúa el homenaje del distrito a los fotógrafos y fotógrafas

Este viernes 12 de septiembre continúa en Morón el ciclo "Morón en foco", la actividad cultural que se realiza en el distrito en homenaje a los fotógrafos y las fotógrafas que se destacan en la técnica.

La celebración se da en el marco del Día del Fotógrafo que se conmemora en Argentina y Latinoamérica todos los 21 de septiembre por la llegada del daguerrotipo al continente, suceso que tuvo lugar en 1843.

Por esta ocasión, el área de Políticas Culturales de Morón organizó un ciclo de encuentros, workshops, talleres, muestras y más para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar del arte de las fotos en distintos espacios de cultura.

Durante el viernes 12 de septiembre de 18:30 a 20:30 habrá un taller de narrativas visuales en el Museo de Morón (Casullo 59) coordinado por Julieta Escardó y que busca recorrer las etapas de conceptualización, edición y puesta en página. Esta actividad se repetirá el sábado 13 de septiembre de 11:30 a 16 en el mismo espacio.

Asimismo, el sábado 13 a las 17 se inaugurará en el Espació Paracone (Rawson y Constituyentes) la muestra "Una forma propia" de Florencia Blanco, una serie de fotografías sobre la arquitectura de Freddy Mamani.

Por fuera de este fin de semana, el martes 16 de septiembre a las 19 se realizará una exposición en el Predio Quinta Seré (Santa María de Oro 3530) titulada "Palimpsestos visuales: Un viaje hacia la memoria desde la fotografía". La misma estará integrada por los trabajos realizados en el taller de fotografía avanzada de Daniel Rojas y el taller de ilustración avanzada de Matías De Brasi, ambos llevados a cabo en el Villa Mecenas.

Para conocer más información sobre las distintas actividades del ciclo "Morón en foco" acceder a las redes sociales del área cultural del Municipio de Morón.