Ituzaingó: el municipio entregó 400 pases libres de transporte a personas con discapacidad

El Intendente Pablo Descalzo recibió al Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, el viernes 17 de abril, en el Auditorio Néstor Kirchner, para entregar más de 400 credenciales del Pase Libre Multimodal a los vecinos y vecinas de Ituzaingó.



El Pase Libre Multimodal está dirigido a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante. Se trata de una credencial emitida por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que permite el acceso gratuito al transporte público dentro del territorio bonaerense. Este beneficio puede ser utilizado para viajar en líneas de colectivo urbanas e interurbanas de la Provincia, en los servicios ferroviarios de la Región Metropolitana de Buenos Aires y en transporte fluvial del Delta del Río Paraná.



Desde la Provincia, destacaron la importancia de este tipo de políticas públicas orientadas a promover la inclusión social. En ese sentido, el Ministro de Transporte de la Provincia señaló: “Esta credencial se trata de una política de Estado que garantiza el derecho a la integración, permitiendo que todas las personas tengan las mismas oportunidades dentro de la Provincia de Buenos Aires”.



En la misma línea, el intendente Pablo Descalzo destacó: “Esta iniciativa impulsada desde Gobierno de la Provincia de Buenos Aires garantiza el acceso a derechos fundamentales para las personas con discapacidad, brindándoles la posibilidad de asistir a las escuelas, a sus trabajos, sus citas médicas y, en definitiva, ser parte de la sociedad”. Además, señaló: “El transporte público es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las comunidades y sus ciudadanos”.



Los interesados pueden realizar el trámite de solicitud del pase en el siguiente enlace https://plm.transporte.gba.gob.ar/ o acercándose a la Subsecretaría de Tránsito en Av. Ratti 10 de lunes a viernes de 8 a 15hs.

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