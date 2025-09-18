"Morón en foco": Últimos días del homenaje del distrito a los fotógrafos y fotógrafas

Este viernes 19 de septiembre continúa en Morón el ciclo "Morón en foco", la actividad cultural que se realiza en el distrito en homenaje a los fotógrafos y las fotógrafas que se destacan en la técnica.

La celebración se da en el marco del Día del Fotógrafo que se conmemora en Argentina y Latinoamérica todos los 21 de septiembre por la llegada del daguerrotipo al continente, suceso que tuvo lugar en 1843.

Por esta ocasión, el área de Políticas Culturales de Morón organizó un ciclo de encuentros, workshops, talleres, muestras y más para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar del arte de las fotos en distintos espacios de cultura.

Durante el viernes 19 de 18 a 20, los y las moronenses interesados en el mundo de la fotografía podrán asistir al taller "Entre huellas y relatos: nuevas narrativas con viejas fotografías", a cargo de Machi Pérez. La actividad es con inscripción previa en la Biblioteca Municipal de Morón (Brown 76).

Asimismo, el sábado 20 las actividades comienzan a las 10 de la mañana con la inauguración de la Mesa de Trabajo dedicada a la presentación y devolución de proyectos, a cargo de Juan Travnik y Florencia Lo Re en el espacio cultural Villa Mecenas (Torres 618)

Hacía las 15, el ciclo de traslada al Espacio Paracone (Rawson y Constituyentes) donde se realizará el encuentro titulado "Diálogos sobre la creación de foto libros", a cargo de Florencia Blanco, Néstor Crovetto y Juan María Fernández.

Durante los encuentros del ciclo "Morón en foco" los vecinos y las vecinas pueden disfrutar de encuentros con fotógrafos profesionales, muestras artísticas de trabajos fotográficos y talleres exclusivos abiertos a la comunidad.

Por su parte, durante la última semana del ciclo "Morón en foco", el martes 23 a las 18 se conmemorarán los 20 años de "Dulce Equis Negra", con una proyección especial y una charla con el director de la revista, Marcos Adandia. El encuentro será en el Museo de Morón (Casullo 59).

El jueves 25 a las 19 se proyectará en el Espacio INCAA de Morón (Brown y San Martín) "Errante: la conquista del hogar". Además, los y las asistentes podrán tener la oportunidad de conversar con Adriana Lestido.

Al día siguiente, para quienes no han podido asistir al taller "Entre huellas y relatos", el mismo se volverá a realizar en la Biblioteca Municipal moronense de 18 a 20.

Durante el fin de semana, el sábado 27 a las 14 el Espacio Paracone se llenará de arte con la microferia de artistas que reunirá a fotógrafos, dibujantes, editores, grabadores, creadores de fanzines y distintos proyectos artísticos.

Por último, el domingo 28 de septiembre se realizará el cierre oficial del ciclo "Morón en foco" con la inauguración oficial de "Posibles Cartografías ", el trabajo conjunto de Melisa Díaz, Marla Zakai, Facundo Ballesta y Juan Fernando Andrada. El encuentro será a las 16 en el espacio La Antigua Imprenta (Estrada 17, Haedo).

El mismo día a las 18, en el espacio cultural de Haedo tendrá lugar además una charla exclusiva junto a Nora Lezano.

Para participar de cualquiera de las actividades de la última semana del ciclo "Morón en foco" no es necesario abonar ningún tipo de entrada. Las propuestas son gratuitas y abiertas a la comunidad.