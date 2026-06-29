Morón: Esta semana habrá un operativo de documentación para los vecinos y las vecinas

El Municipio de Morón anunció un nuevo operativo de documentación que se realizará en diversos barrios del distrito, una iniciativa que busca acercar a los y las moronenses formas accesibles de realizar diversos trámites.





La medida de la comuna local fue gestionada en conjunto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y tendrá lugar en puntos estratégicos de Morón durante toda la semana, en el rango horario de 10 de la mañana hasta las 15.





En dichas jornadas, los vecinos y las vecinas podrán realizar distintos trámites en un solo lugar, tales como sacar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y tarjetas de descuentos para jóvenes y jubilados, e inscribirse para ser beneficiarios/as de la tarifa social, el programa FINES, entre otros servicios.





Según informaron desde el gobierno moronense, el operativo de documentación de esta semana seguirá el siguiente cronograma:





Martes 30 de junio : Los servicios se ubicarán en Gabriel Miró 2860, Castelar Sur.

: Los servicios se ubicarán en Gabriel Miró 2860, Castelar Sur. Miércoles 1 de julio : Los servicios se ubicarán en Maza al 2036, Morón Sur.

: Los servicios se ubicarán en Maza al 2036, Morón Sur. Jueves 2 de julio : Los servicios se ubicarán en Rumania al 4580, Morón Sur.

: Los servicios se ubicarán en Rumania al 4580, Morón Sur. Viernes 3 de julio: Los servicios se ubicarán en la UGC Nº6 de Morón Sur, en la calle Baradero al 1340.





El acceso al servicio de realización de trámites del nuevo operativo que tendrá lugar durante esta semana en Morón es totalmente gratuito y abierto a la comunidad, con el objetivo de simplificar las gestiones cotidianas de los vecinos y las vecinas, fortaleciendo así la presencia del Estado en los barrios.