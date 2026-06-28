Desmantelan un sofisticado centro de cultivo "indoor" en Morón y secuestran más de 15 kilos

Un operativo conjunto desbarató un centro de cultivo clandestino de marihuana en el partido de Morón, hecho que culminó con la aprehensión de un sospechoso y el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes.

Denuncias vecinales e investigación

La causa se inició a raíz de denuncias anónimas realizadas por vecinos, quienes alertaron sobre fuertes olores característicos de la planta de cannabis en las inmediaciones de la Avenida Don Bosco, entre las calles Humaitá y Los Olivos.



A partir de esta información, la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad local, comenzó a realizar tareas de seguimiento, fotografías y filmaciones.



Durante las pesquisas, los investigadores detectaron un domicilio con una concurrencia inusual de personas en distintos horarios, cuyo presunto responsable era conocido en el barrio bajo el apodo de "Pablito".



Con las pruebas recolectadas, la UFI N° 9, especializada en sustancias ilícitas y a cargo de la fiscal Marisa Montti, solicitó la orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 3 bajo la órbita de la jueza Laura Mariel Pinto.

Invernadero equipado

Al ingresar a la propiedad, el personal policial constató que el investigado cultivaba las plantas para una presunta comercialización de los cogollos y había montado un sistema "indoor" con especificaciones técnicas avanzadas.



La infraestructura del lugar incluía: Luces LED, lámparas de sodio, un sistema de ventilación conectado al exterior y tres equipos de aire acondicionado.



En el interior de la vivienda se hallaron más de 100 plantas en proceso de floración, además de plantines y semillas de distinta calidad. Las autoridades policiales confirmaron que el responsable carecía de las habilitaciones correspondientes y no estaba inscripto en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para justificar la tenencia de dicha cantidad.

Secuestro y situación legal

El allanamiento finalizó con el desmantelamiento total de la estructura y el secuestro de más de 15 kilos de marihuana, distribuidos entre plantas, flores y cogollos. Además, se incautaron elementos de interés para la causa, tales como dinero en efectivo, telefonía celular y una balanza de precisión.



El sospechoso quedó formalmente aprehendido y enfrenta cargos por infracción a la Ley 23.737, bajo la carátula de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.