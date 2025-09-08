Morón: Los vecinos y las vecinas eligieron a Fuerza Patria

Luego de las elecciones legislativas bonaerenses se dieron a conocer los resultados que notificaron una amplia victoria del peronismo en la provincia, que ganó en seis de las ocho secciones electorales y en 99 de los 135 municipios del conurbano.





En Morón, los vecinos y las vecinas emitieron su voto y eligieron a Fuerza Patria, la lista encabezada por José María Ghi, que logró sacar más del 43.9 por ciento de los votos.





En segundo lugar, quedó la lista de La Libertad Avanza, que sacó el 39.2 por ciento de los votos, seguido por el Frente de Izquierda que quedó con el 5.86 por ciento y la lista Somos Buenos Aires, que logró obtener un 3.8 por ciento de los votos aproximadamente.





De este modo, ingresarán en Morón doce nuevos concejales y 5 consejeros escolares y, en el caso de la Legislatura Bonaerense, se renovarán las bancas el 10 de diciembre.





"Somos buena gente de verdad"

Tras darse a conocer la victoria de Fuerza Patria en el distrito, en el búnker del peronismo en Morón no tardaron en venir los festejos y las palabras alusivas.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió a la victoria de Fuerza Patria en el distrito: "Al odio se le gana con amor y respeto. A la crueldad, con sensibilidad. A la agresión, con gestión. Eso se votó hoy en Morón y en toda la provincia: Seguir trabajando con y para la gente".

En pleno acto a la militancia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, celebró la noticia con un emotivo discurso agradeciendo la confianza y el apoyo recibido: "Somos democráticos y, fundamentalmente, buena gente de verdad que piensa con el corazón y se levanta todos los días pensando qué hacer para que el otro no la pase mal. Porque no nos da lo mismo el dolor, no nos dan lo mismo las injusticias. Queremos una sociedad en donde todos y todas podamos ser felices. Gracias", enfatizó.