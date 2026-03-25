Nico de Tracy llega al Teatro Gran Ituzaingó

La agenda cultural de la zona oeste suma una propuesta imperdible para los amantes de la comedia. El próximo jueves 7 de mayo a las 21:00hs, el escenario del icónico Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55) recibirá a Nico de Tracy, uno de los referentes indiscutidos del stand up argentino.



Este se encuentra presentando PURGA, su cuarto unipersonal. Se trata de un show gestado a lo largo de dos años de intenso recorrido por diversos bares de Capital Federal y del conurbano bonaerense. Esta nueva propuesta de Nico de Tracy se aleja de cualquier filtro y promete no dejar a nadie indiferente, con el abordaje de temáticas crudas de la vida cotidiana.



A lo largo de la noche, el comediante abordará desde sus primeros pasos en el stand up hasta los grandes desafíos de la paternidad y la crianza, sin esquivar experiencias personales oscuras. El resultado es un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo, donde el humor funciona como una verdadera vía de exposición y descarga.

Más de una década en la escena del stand up argentino





Nico de Tracy supo construir una conexión única con el público local. Tras el éxito de sus primeros unipersonales (Desubicado y Artesanal) y la extensa gira nacional e internacional que logró con Crónico (2022), el comediante llega a zona oeste en un momento de madurez artística.





Además de brillar sobre las tablas, Nico de Tracy cuenta con una fuerte presencia en las diferentes plataformas digitales: desde 2019 lidera su propia sección de stand up en YouTube, y es una de las caras del exitoso podcast Aislados (junto a Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria) y del ciclo Anécdotas.

Cómo conseguir las entradas para este show de stand up





Para los vecinos de Ituzaingó y alrededores que quieran asegurar su lugar en esta noche de comedia directa y sin correcciones. Es importante recordar que este espectáculo se desarrollará el jueves 7 de mayo, a partir de las 21:00hs, en el Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55).



Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio TuEntrada.com y las mismas tienen un valor de $33.000 pesos.