Organizaciones ambientales realizan la Marcha plurinacional por el Agua

Esta tarde, en el marco del Día Mundial del Agua, organizaciones ambientales, sociales y políticas se movilizarán en el centro porteño y realizarán la ‘Marcha Plurinacional por el Agua’, que convocan a lo largo y ancho del país con el propósito de exigir medidas de políticas ambientales ante la explotación de recursos naturales y deterioro de la biodiversidad.

Se trata de más de 60 organizaciones que se encuentran nucleadas por medio de la Coordinadora BFS (Basta de Falsas Soluciones) y se manifestarán en las inmediaciones del Congreso de la Nación y Plaza de Mayo con las consignas #ElAguaValeMásQueTodo y #BastaDeExtractivismo.

A partir de la 16.30hs, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) organizará un verdurazo en Hipólito Yrigoyen y la Avenida Entre Ríos. A las 17hs, las agrupaciones realizarán una sentada frente al Congreso de la Nación, y a las 18hs se movilizarán hacia Plaza de Mayo, donde más tarde tocarán en vivo artistas como Perotá Chingó, Magdalena Fleitas, Kiki Petrone y DJ Tauro.

Las organizaciones convocantes reclaman el cumplimiento del principio precautorio de Protección Ambiental y la Ley 27.566 (Acuerdo de Escazú), que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales, tras la habilitación de la minería y el avance de las explotaciones de fracking como actividad esencial en el sur argentino.

‘La megaminería, el fracking, el agronegocio, la industrialización animal y tantas otras actividades son las que desprecian la naturaleza utilizando el agua como un material de descarte. Son las diferentes caras del extractivismo que destruyen los ecosistemas y la biodiversidad, poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia’, desarrolla la Coordinadora BFS a través de sus redes sociales.

Reflexión de Nora Cortiñas

Por su parte, la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y referente de Derechos Humanos, Nora Cortiñas, compartió una reflexión por medio de la revista Sudestada en la que manifestó la importancia por mantener en pie la lucha ambiental y demandar atención a los sectores políticos.

‘El lunes 22 de marzo es el día dedicado al agua. Hoy nos encuentra esta lucha para defender el agua del ataque que sufre por actividades políticas, por el saqueo y la contaminación’, expresó Cortiñas en sus primeras palabras.



‘Tenemos que empezar a tener memoria como la tenemos que tener el día 24 de marzo, cuando salgamos a la calle los que pueden. Gracias por seguirnos a las Madres, por querernos y estos días plantemos arbolitos’, recordó la Madre de Plaza de Mayo en referencia a la iniciativa ‘Plantemos Memoria’ que impulsan junto con Abuelas e HIJOS, para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

‘Pero miremos para Chubut, Catamarca, Mendoza y acompañemos a nuestros hermanos indígenas de todo el país para que no los hostiguen más, ni les roben sus tierras y su agua’, agregó a continuación.

Respecto a los incendios provocados en la provincia de Chubut, señaló que cualquier persona que sea medianamente pensante puede darse cuenta de que los incendios no son el ‘fósforo’ para un ‘asadito’. ‘Cuando uno va escuchando voces nos preguntamos, los diputados, senadores y los actores que tienen poder para votar y elegir leyes, ¿no se enteran de lo mismo que nos enteramos nosotros, que los incendios determinan lo que se está quemando abajo en la tierra?’, interpeló Cortiñas, quien celebra en el día de la fecha sus 91 años.

‘No, amigos míos, empecemos nosotros a despabilarnos, no hay otra. Seguimos pagando la deuda y no hay nunca un presupuesto para prevenir para que haya agua para apagar los incendios. En este país no se puede dejar que se incendie una provincia porque falta el agua’, sentenció acerca del tema.