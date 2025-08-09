Orgullo moronense: La Casa Museo María Elena Walsh recibió el Premio Pregonero 2025

La cultura moronense está de fiesta con el reconocimiento que recibió la Casa Museo María Elena Walsh por parte de la Fundación El Libro. Se trata del Premio Pregonero 2025 que fue otorgado al espacio recuperado y puesto en valor por el Municipio de Morón.





La distinción es una de las más importantes en el ámbito de la literatura infantil y juvenil y destaca el rol de la Casa Museo María Elena Walsh como espacio cultural gratuito dedicado a preservar y difundir el legado de la autora argentina.





Según la Fundación El Libro, el Premio Pregonero se entrega de forma anual desde 1990 con el objetivo de poner de manifiesto el valor y la labor de las bibliotecas, los narradores y las narradoras, editoriales y proyectos culturales que promueven la lectura entre las infancias y las adolescencias.





De hecho, en 1993, la propia María Elena Walsh recibió el Premio Pregonero de Honor, otorgado por Ediciones Colihue, en reconocimiento a su trabajo de difusión de la literatura infantil.





En esta edición, el jurado que galardonó a la Casa Museo María Elena Walsh estuvo integrado por la editora Gabriela Pérez, la escritora, bioquímica y comunicadora científica, Paula Bombara, el autor, productor y comunicador Rodrigo Ures, y el autor e ilustrador Poly Bernatene.

La Casa Museo María Elena Walsh puede visitarse de miércoles a viernes de 11 a 18 y los fines de semana de 11 a 19 con entrada libre y gratuita.

El espacio cultural moronense ubicado en 3 de febrero 547, Villa Sarmiento supo ser la casa en la que María Elena nació y vivió junto a sus padres y hermanos durante trece años.





En el 2023, el hogar de la novelista y cantautora argentina fue inaugurado como casa museo y, desde su apertura al público, se consolidó como un espacio cultural vivo con una programación que abarca espectáculos, talleres, exposiciones, charlas y propuestas artísticas para todas las edades.





