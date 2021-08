Escritorxs del Conurbano: Hoy Paula Brecciaroli

“Me gustan los escritores que observan el mundo desde los márgenes”, relata la escritora Paula Brecciaroli acerca de sus referentes, quizás sin saber que ella misma ya entra en esa categoría de quienes escriben desde y para esas orillas.

Con un largo camino en el mundo de las letras, pero también de la ilustración y la psicología, Brecciaroli se anima a una charla honesta con La Ciudad acerca de sus obras, sus consejos para escritores y escritoras conurbanas y demás andanzas en el oficio de escribir.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Mi vínculo con la escritura está atado a las primeras lecturas. Ese recorrido como lectora me fue llevando al deseo de escribir. Podría decir que las novelas de piratas de Salgari fueron las que más me marcaron. Esa posibilidad de habitar una realidad distinta, mientras estaba leyendo, me parecía fascinante. Desde ese momento supe que quería crear y explorar otros universos posibles.

Podría decir que hay dos inicios en la escritura para mí: Uno tiene que ver con ese momento en la infancia, donde nacieron los primeros cuentos. El otro momento, varios años después, cuando empecé a pensar la escritura como una forma de expresión propia y genuina. Aunque me daba mucha vergüenza, volví a escribir y a poder mostrar lo que hacía en talleres literarios. Pienso que en esa época fue cuando la escritura se volvió algo más verdadero y propio.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Es una lista muy extensa y variada. Si pienso en narrativa, pienso en escritores como Kordon, Blaisten, Di Benedetto, Uhart, Levrero, Gandolfo, por nombrar algunos. Me gustan los escritores que observan el mundo desde los márgenes. Realidades que están cerca pero que se miran desde los detalles. Incluso cuando eso se torna sórdido y hasta incluso satírico.

¿Qué pensas del ambiente literario del oeste? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

Desde hace un tiempo creo que se fue dando lugar a nuevas voces que exploraran otras miradas. Creo que este movimiento también tuvo origen en la acción cultural y editorial que se da por fuera de lo centralizado de la Capital. Porque, por un lado, puede haber movilidades estéticas pero que, si están solo atadas a una moda del mercado, corren el riesgo de ser efímeras.

El soporte de identidad cultural que se da desde el conurbano es lo que puede sostenerlas en el tiempo.

“Cuarenta gotas de azufre” es el último libro de Paula Brecciaroli, una selección de poemas publicada por Santos Locos.

¿Cómo ves el ambiente literario (del oeste y en general) para las mujeres escritoras?

En este momento estamos atravesando una época que,en muchos sentidos, se siente como inaugural. Hay un cambio de paradigma en lo que se busca leer y eso abre las puertas para replantearse espacios y alojar nuevas miradas. Creo que es algo necesario, la diversidad en lo artístico debe ser prioridad. Como todo movimiento, irrumpe y desestabiliza.

Creo que ir hacia la posibilidad de que todas las voces puedan ser escuchadas es una responsabilidad de todos los efectores del mercado editorial y cultural, donde se priorice la obra y no un género sobre otro.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pink washing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Creo que el mercado siempre capitaliza los movimientos sociales para el marketing y la comercialización. Hay una búsqueda de la temperatura de la época para la venta. Creo que el riesgo que eso conlleva es que se banalice la calidad literaria detrás de un marketing de agenda. El mercado tiende a eso, y es responsabilidad de todos los implicados en el mercado editorial y literario salvaguardar y priorizar la calidad literaria por sobre las demandas comerciales.

De tu colección de autoría propia, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Es difícil pensar en escritos favoritos porque todos los libros tienen una historia detrás. Algunos por ser los primeros libros que me animé a escribir, otros porque me llevaron a otros horizontes que no esperaba como poder llegar a presentarlos en ferias internacionales del libro de otros países. Les tengo especial cariño a las novelas: “Brasil” (Editorial Conejos) y “Otaku” (Paisanita Editora) porque en sus procesos de escritura aprendí mucho.

Gracias a esos libros conocí también a muchos colegas y amigos. También, la experiencia de la escritura de poesía fue como entrar en otro universo. Salir de la mirada de la narrativa para entrar en una poética fue algo que cambió mi escritura. Ese camino se lo debo a los libros “La sinceridad de un golpe” y a “Cuarenta gotas de azufre” que es mi último libro, publicado por la editorial Santos Locos.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Creo que la escritura, como toda disciplina, implica el conocimiento y el respeto por los tiempos. A veces, la escritura surge como un empuje que cuesta frenar, pero es importante saber que, luego de ese momento volcánico, viene el tiempo de la corrección, de la relectura. Someter lo que escribimos al tiempo de reposo. La búsqueda de materializar una publicación también lleva tiempo de investigación, de ver qué editoriales son afines, de acercarnos a los editores y a los colegas. Respetar esos tiempos es clave para profesionalizarse como escritor.

El mejor consejo que se me ocurre es no dejarse llevar por la impulsividad. Los mejores aliados son la paciencia y la perseverancia.