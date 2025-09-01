"Plantar Imaginación": Últimos días para participar de la convocatoria moronense

Hasta el martes 2 de septiembre los y las estudiantes de las distintas Escuelas de Arte del Municipio de Morón podrán inscribirse para participar del programa "Plantar Imaginación", una propuesta de investigación y creación interdisciplinaria de performance itinerante.





La convocatoria invita a las y los futuros artistas a sumergirse en un programa intensivo de dos meses que se realizará en la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero" (Estrada 17, Haedo) en donde formarán parte de un proceso creativo que integrará diversas disciplinas artísticas y que culminará en una exposición de realización colectiva.





Según la comisión organizadora del programa "Plantar Imaginación", la temática que guiará a todo el proyecto lleva como título "De la indiferencia al encuentro: Tejidos de una memoria en comunidad".





Bajo esa premisa, las coordinadoras de la propuesta artística enfatizaron el objetivo primordial del proyecto: "Queremos explorar grupalmente cómo el arte puede construir puentes y fortalecer lazos", explicaron.





El programa cultural moronense será llevado a cabo por las artistas y docentes Ciela Asad y Sandra Posadino, con la curaduría a cargo de Blanca Rizzo.





Asimismo, desde la organización del proyecto destacaron que, de la inscripción al programa, serán seleccionados veinte participantes para formar parte de los encuentros de "Plantar Imaginación".





Para realizar la correcta inscripción y/o solicitar más información acerca del programa "Plantar Imaginación", es necesario comunicarse al mail: plantarimaginacionmoron@gmail.com.





La fecha límite de inscripción es hasta el 2 de septiembre y el primer encuentro del programa se realizará el jueves 4 de septiembre de 15:30 a 17:30 en la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero" (Estrada 17, Haedo).