River no pudo dar el batacazo y se despidió de Seattle

El “Millonario” cayó ante el Inter por 2-0 y quedó eliminado del Mundial de Clubes, al igual que Boca Juniors. Ya no quedan representantes argentinos en Estados Unidos.



En el Estadio Lumen Field, de Seattle, se disputó la última fecha de la fase de grupos del Grupo E del Mundial de Clubes, entre el conjunto italiano y el equipo de Marcelo Gallardo, en un partido de dientes apretados.



En la primera parte, con llegadas para ambos lados y con mucha fricción en el mediocampo, ninguno de los equipos pudo ser efectivo de cara al arco y romper el cero en el marcador.



No obstante, la ráfaga de tres goles de Monterrey ante Urawa Red Diamonds en diez minutos, hizo que el “Millonario” consiga los tres puntos para seguir en competencia y eso le abrió espacios a un cuadro nerazurro que fue en busca de llegar al primer gol.



El defensor central de River, Lucas Martínez Quarta, fue clave evitando el primer tanto de los italianos, a los 26 minutos de la etapa inicial, luego de interceptar un potente remate de Francesco Pio Esposito.



Por otro lado, el segundo tiempo se desarrolló en gran parte a favor de los comandados por Cristian Chivu, sobre todo en los primeros 20’, con tres llegadas claras de peligro en tres minutos, pero que se encontró con el palo, el defensor central Paulo Díaz y el arquero Franco Armani que impidieron el primer tanto del encuentro.



No obstante, a los 21 minutos, el match se complicó aún más para los de Núñez, tras la expulsión de Martínez Quarta, quien se arrojó al suelo desde atrás, como último hombre, cortando el ataque del armenio Henrikh Mkhitaryan.



Seis minutos más tarde y con la superioridad numérica a favor, Inter rompió la paridad: el delantero Francesco Pio Esposito recibió la pelota dentro del área, encaró al zaguero chileno y definió fuerte al palo izquierdo donde abrió el marcador y dejar al borde de la eliminación a River.

Sobre el final del partido, el marcador central Alessandro Bastoni controló la pelota en campo rival, dejó tendido a dos rivales en el suelo y sacó un fuerte zurdazo que venció las manos de Franco Armani y sentenció el golpe de K.O.

No solo eso, sino que el “Millonario” se quedó con nueve jugadores, dado que Gonzalo Montiel se fue expulsado.



De esta manera, River se quedó afuera en primera ronda del Mundial de Clubes, luego de haber ganado en el debut frente al Urawa Red Diamonds, y el empate sin goles ante Monterrey, y ya no hay más representantes argentinos, donde además Boca también quedó afuera, sin ganar un solo partido, obteniendo dos empates y una derrota.



Ahora, el equipo de Marcelo Gallardo deberá dar vuelta la página y pensar en el Torneo Clausura, que debutará en la primera fecha ante Platense, vigente campeón del fútbol argentino, el fin de semana del 13 de julio, en el Estadio Más Monumental.