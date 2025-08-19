Scaloni presentó la prelista con varias sorpresas

El entrenador argentino presentó la prelista de convocados para los partidos contra Venezuela y Ecuador, con Lionel Messi a la cabeza, y un nuevo jugador albiceleste.



La Selección Argentina se prepara para la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al que ya se encuentra clasificada. Ayer se conoció la prelista de 31 convocados para los partidos ante la “Vinotinto” y el elenco ecuatoriano.



Lionel Messi encabeza la nómina, que también cuenta con algunas sorpresas como la de José Manuel López, el delantero de Palmeiras, que fue citado al seleccionado por primera vez.

Además, figuran Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa), quien volvió tras varios meses de recuperación por una rotura de ligamentos.



El gran ausente es Enzo Fernández, que recibió dos fechas de suspensión por su expulsión ante Colombia.



Valentín Barco, de gran momento en Racing de Estrasburgo, no fue convocado por Scaloni: Soler le ganó la pulseada, además de que Marcos Acuña, quien levantó su nivel en River, regresa al conjunto nacional.



El puesto tiene a Nicolás Tagliafico como dueño y el DT aún busca un lateral que pueda competirle ese lugar para el Mundial.



Entre los delanteros, Valentín Castellanos (Lazio) y Santiago Castro (Bologna) en esta oportunidad no fueron citados.



Los defensores Kevin Lomónaco (Independiente), y Mariano Troilo (recientemente vendido al Parma) se quedaron afuera de la prelista.



Ambos habían sido citados en la última doble fecha (cuando Nicolás Otamendi debía cumplir un partido suspendido, frente a Chile) y en esta oportunidad no serán tenidos en cuenta.

A ellos se suman los casos de Matías Soulé y Paulo Dybala (ambos de la Roma), quienes no habían estado en la última doble fecha de Eliminatorias.



Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental el jueves 4 de septiembre, mientras que el martes 9, cerrará las Eliminatorias, cuando visite a Ecuador.