Se largó la línea comunal sin boleto estudiantil

En el acto inaugural el intendente Municipal agregó:

“Esto es una demanda del pueblo de Ituzaingó histórica, sobretodo de los barrios más alejados, san Alberto, villa Udaondo, Ituzaingo sur, generalmente esto estaba planificado para que todos los colectivos vayan a Morón y funcione todo en función del comercio de Morón, en contra de la posibilidad de desarrollo del comercio local en este caso el de Ituzaingó. La falta de conexión de esos barios entre ellos y no tener salida para ir a los centros comerciales locales o a la propia estación y muchas veces con el costo de tomar 2 colectivos, de esperar mucho tiempo.

Con lo cual esto es una demanda vieja, una demanda que hoy gracias a Dios a través de poder inaugurar esta línea comunal, la 504, que va a ser histórica porque es comunal, porque es del municipio, porque invertimos también en esto que tiene que ver con la atención al vecino del pueblo de Ituzaingó, porque invertimos en capitalizar al municipio de Ituzaingó, porque todos estos micros son nuestros, los hemos comprado. Es bueno porque tenemos 38 choferes que significan 38 puestos nuevos de trabajo, lo importante es que también hay mujeres que van a ser las conductoras de estos micros, esto tiene que ver con la igualdad de género, tiene que ver con igualar al hombre, a la mujer. Es importante también unir el norte con el sur, porque además cuando hicimos el túnel de Ratti lo hicimos con la idea de que sean estos los colectivos, los nuestros, que conectaran el norte con el sur.”

La línea 504 tendrá dos ramales: El recorrido A, sale de la calle Spilinbergo en Ituzaingó Sur y llega hasta los Cardales y García en Villa Udaondo. El recorrido B, sale desde la plaza Sur hasta su terminal en la Plaza de Barrio Nuevo en Villa Udaondo, pasando por San Alberto.

El boleto estudiantil

Causó sorpresa el anuncio del intendente de no aplicar la ordenanza del boleto estudiantil gratuito. Con la inauguración de la línea comunal, se informó que el boleto estudiantil para alumnos de las escuelas públicas será de 10 centavos y que para los alumnos de los colegios privados será de 50 centavos, asimismo se informó que han quedado excluidos del descuento los estudiantes universitarios. Las razones aún se desconocen, pero estarían relacionadas con el hecho de que no se han hecho las gestiones para que se implemente el boleto estudiantil con el sistema de la tarjeta SUBE.

Ya hay varias ciudades de la provincia de Buenos Aires en donde se aplica el boleto estudiantil gratuito, Mardel Plata y La Plata son sólo alguna de ellas, lo que no se entiende por qué en Ituzaingó no se ha implementado, estando la ordenanza aprobada y en plena vigencia.

En Ituzaingó rige la ordenanza del boleto estudiantil gratuito y universal

El 14 de octubre del 2011, el intendente municipal promulgó la ordenanza 3057 que establece para Ituzaingó el boleto estudiantil gratuito y universal.

El texto de la ordenanza dice así:

Artículo 1: Créase a partir de la puesta en marcha del servicio de transporte público comunal, un régimen tarifario especial, utilizado por estudiantes de todos los niveles y modalidades de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada con subvención”

Artículo 2: Los estudiantes de los niveles de escolaridad obligatoria gozarán del beneficio de trasporte urbano gratuito durante los días hábiles del ciclo lectivo oficial, sin límite horario. Los estudiantes de nivel superior terciario o universitario gozarán del beneficio de un descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor del boleto vigente para su viaje.

Los alcances de la ordenanza que se encuentra en plena vigencia son:

1) Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de los colegios públicos y los privados con subvención estatal el boleto es gratuito.

2) Para estudiantes universitarios o terciarios el boleto cuenta un 50 % menos.

3) Se puede utilizar días hábiles, sin límite de horario.

4) La credencial la otorga el municipio y se renueva solo una vez al año con el certificado de escolaridad.

5) Es solo para la línea comunal 504, no para las otras líneas

La Ciudad dialogó con el Concejal Kirchnerista Dr. Sebastian Sanguinetti, autor de la ordenanza que regula el boleto estudiantil gratuito y universal en Ituzaingó:

-¿Dr. Sanguinetti a qué se debe que no se esté aplicando el boleto estudiantil gratuito en la línea comunal?

Estamos esperando que lo implementen. La ordenanza está en plena vigencia. Le hemos comunicado a la secretaria de Transporte de la Nación que rige en Ituzaingó este beneficio para los estudiantes tanto de escuelas públicas como privadas, y también para los estudiantes universitarios que deberían pagar sólo el 50 % del boleto.

La línea comunal se inauguró con un atraso de dos años, es tiempo más que suficiente como para que se hayan hecho las gestiones para implementar el boleto estudiantil gratuito. Algunos erróneamente han dicho que no se puede aplicar por un tema de seguros, pero no es así, está todo previsto para que se aplique, ya hay ciudades como La Plata o Mar del Plata que lo han puesto en marcha sin ningún problema. En estos casos se le entrega a cada alumno una tarjeta con el crédito suficiente para que viaje durante todo el mes y luego se carga nuevamente, no es complicado, imagínense que lo han implementado ciudades con muchísimos más alumnos que la nuestra y no han existido problemas.



-¿Usted cree que se va a implementar?

Es que no depende de que yo crea o no, hay una ordenanza aprobada y promulgada que obliga al intendente a aplicarla, no sólo con los estudiantes primarios o secundarios, lo mismo con los estudiantes universitarios que deberían pagar sólo en 50% del pasaje. De modo que para que no haya perjuicios económicos para la comuna, deberían implementarlo rápidamente.

El tema no es el valor entre la gratuidad y los 10 centavos, quizá para algunos no haya diferencia, pero si además excluyen a los alumnos de los colegios privados y a los estudiantes universitarios, ahí si hay mucha diferencia. Hay que ser respetuosos de la ley sobre todo cuando le otorga derechos a los vecinos

-¿Por qué se incluyó a los estudiantes de colegios privados y a los universitarios?

Fue tema de debate cuando se trató la ordenanza, nuestra postura era que los alumnos de los colegios privados también son estudiantes y que el boleto es un derecho que se ganaron los estudiantes sean de un colegio público o privado con subvención, hay que desterrar la idea de que a los colegios privados van estudiantes ricos y en los públicos van estudiantes pobres, es una falacia. Aún cuando soy un defensor de la educación pública creo que en el caso del boleto estudiantil, es para todos, los chicos se lo ganaron cuando vinieron al concejo a pedir por el boleto gratuito, además nunca escuché a un estudiante hacer una diferencia entre colegios públicos y privados, ellos son compañeros y se defienden entre todos. Por otro lado a nivel nacional hay un proyecto de ley que también incluye a los colegios privados con subvención estatal. Por ejemplo: “¿Estaría bien que excluyamos a los alumnos del San Judas Tadeo del beneficio del boleto? ¿Acaso a ese colegio van alumnos ricos? Creo que no. Por eso se los incluyó en la Ordenanza y a buena hora”.