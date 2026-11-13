Se realizó una nueva edición de ExpoOficios Morón para promover la formación laboral

Se llevó a cabo una nueva edición de la ExpoOficios Morón, el encuentro local enfocado en la formación laboral, el aprendizaje de artes y oficios y la promoción de herramientas de capacitación para vecinas y vecinos del distrito. La iniciativa busca fortalecer la inserción profesional, el trabajo autogestionado y las oportunidades de empleo en el municipio de Morón.

Capacitación y desarrollo para la comunidad local

La realización de la ExpoOficios Morón se consolida como un espacio de encuentro entre propuestas formativas y personas interesadas en desarrollar o perfeccionar sus conocimientos técnicos y prácticos. Según la información difundida por intermedio de la fuente (gacetilla: defaultsender@mailingmktg.com), este tipo de jornadas impulsa la articulación de actividades orientadas al aprendizaje de especialidades y saberes técnicos con salida laboral directa.



Durante la jornada dedicada a la formación laboral, la ExpoOficios Morón desplegó alternativas ligadas a diversos rubros productivos y de servicios, permitiendo a los asistentes conocer la oferta de cursos, talleres y trayectos pedagógicos disponibles en la región. El encuentro puso el acento en la importancia de acceder a capacitaciones gratuitas y accesibles que brinden respuestas efectivas a la demanda del mercado de trabajo en el territorio del Oeste.

Herramientas para el trabajo y el empleo

El desarrollo de la ExpoOficios Morón apunta de manera directa a fortalecer los trayectos formativos de la comunidad, acompañando tanto a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral como a adultos que necesitan recalificarse o encarar emprendimientos propios. La formación laboral permanente constituye un eje clave para la inclusión social y la dinamización de la economía local en Morón.



En este marco, la presentación de la oferta formativa busca visibilizar el trabajo de los centros de capacitación y de los instructores que día a día dictan clases en las distintas sedes del distrito. La difusión de estos programas permite que más habitantes del partido de Morón se sumen a las cursadas y adquieran competencias prácticas indispensables para desenvolverse en el ámbito productivo actual.

Compromiso con el crecimiento territorial

Con una nueva edición completada, la ExpoOficios Morón reafirma el compromiso de brindar canales concretos de participación y aprendizaje. El espacio no solo facilita la orientación vocacional y profesional, sino que genera un ámbito de intercambio directo para la comunidad del partido y zonas aledañas de la Zona Oeste.



De acuerdo con la información compartida por la gacetilla: defaultsender@mailingmktg.com, la continuidad de estas propuestas resulta fundamental para afianzar el desarrollo local, incentivar la formación continua y promover el acceso equitativo a mejores oportunidades de empleo en la comuna de Morón.