Toda la Agenda cultural del Oeste para este finde

El primer fin de semana de diciembre enciende la Zona Oeste con una agenda que celebra el cierre del año. Los municipios de Ituzaingó, Morón y Merlo despliegan sus mejores propuestas para estos 5, 6 y 7 de diciembre.



El plato fuerte lo tiene Ituzaingó, que combina su festival japonés "Okinawa Matsuri", la muestra de Milo Lockett y el emotivo Cierre de Talleres Municipales, donde miles de vecinos exhiben su arte. Mientras tanto, Castelar y Padua apuestan a las ferias navideñas y la cultura al aire libre.



Aquí, la guía actividad por actividad:

📍 ITUZAINGÓ

El distrito vive un fin de semana "XXL" de cultura, desde lo internacional hasta lo barrial.





MUESTRA ANUAL: Cierre de Talleres Municipales Qué es: La gran fiesta de la cultura local. Alumnos y profesores de los talleres gratuitos del municipio presentan sus producciones finales. Habrá exposiciones estáticas (pintura, fotografía, artesanías) y presentaciones en vivo de danza, teatro y música.



Cuándo: Viernes 5, Sábado 6 y Domingo 7 de diciembre. Hora: Desde las 18:00 hs. Lugar: Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) y Plaza 20 de Febrero (Escenario central). Entrada: Libre y gratuita.





FESTIVAL: Okinawa Matsuri - Edición Especial



Qué es: Una fiesta cultural imperdible organizada por el Centro Okinawense. Shows de Taiko (tambores japoneses), danza Eisa, baile participativo y un patio gastronómico con sabores orientales. Cuándo: Sábado 6 de diciembre. Hora: Desde las 17:00 hs. Lugar: Predio Uruma-en (Av. Federico Leloir y Del Ombú, Villa Udaondo). Entrada: Bono contribución (consultar en puerta).





AIRE LIBRE: Música en la Plaza



Qué es: El clásico domingo en la plaza se renueva. Bandas locales y artistas folklóricos musicalizan la tarde acompañando la feria de artesanos. Cuándo: Domingo 7 de diciembre. Hora: Desde las 16:00 hs. Lugar: Plaza 20 de Febrero (Soler y Zufriategui). Entrada: Libre y gratuita.





CICLO: IntegrArte



Qué es: Jornada de arte inclusivo donde artistas con y sin discapacidad comparten escenario. Un espacio cálido de encuentro comunitario. Cuándo: Sábado 6 de diciembre. Hora: Por la tarde Lugar: Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla). Entrada: Libre y gratuita.





ARTES VISUALES: Muestra "Merece" de Milo Lockett



Qué es: El famoso artista plástico expone su nueva serie de obras coloridas. Visita obligada para la familia. Cuándo: Viernes, Sábado y Domingo. Lugar: Galería Municipal de Arte (Soler 217). Entrada: Libre y gratuita.





TEATRO:



Gabriel Rolón ("Palabra Plena"): Sábado 6/12 a las 21:00 hs. (Entrada paga). Ezequiel y la Clave: Viernes 5/12 a las 21:00 hs. (Entrada paga). Lugar: Teatro Gran Ituzaingó (Gdor. Mariano Acosta 55).



📍 MORÓN

Castelar se divide en dos grandes eventos y el centro ofrece música clásica de alto nivel.





Castelar a Cielo Abierto (Norte)



Qué es: La calle se vuelve peatonal con shows de circo, la "Pequeña Orquesta de Bolsillo" y percusión en vivo. Cuándo: Sábado 6 de diciembre. Hora: Desde las 17:00 hs. Lugar: Carlos Casares y Pompeya. Entrada: Gratuita.





Una Aldea de Navidad (Sur)



Qué es: Feria temática navideña con emprendedores. Papá Noel recibe cartas a las 18:00 hs. Cuándo: Sábado 6 y Domingo 7 de diciembre. Hora: 09:00 a 20:00 hs. Lugar: Anatole France y Maison. Entrada: Gratuita.





Concierto: Camerata Cattaruzzi



Qué es: Cierre de temporada con obras de Vivaldi y Schubert. Cuándo: Domingo 7 de diciembre. Hora: 17:00 hs. Lugar: Catedral Basílica de Morón (Buen Viaje 929). Entrada: Gratuita.



📍 MERLO

La movida cultural se concentra en el Parque de Padua.





Encuentro de Emprendedores Culturales



Qué es: Feria de diseño, artesanías y producción local. Cuándo: Sábado 6 de diciembre. Hora: Desde las 15:00 hs. Lugar: Parque Cultural de Padua (Av. Pte. Perón 2385). Entrada: Gratuita.





Feria "Puente Gráfica"



Qué es: Festival de arte impreso, fanzines y grabado. Cuándo: Domingo 7 de diciembre. Hora: 14:00 hs. Lugar: Parque Cultural de Padua. Entrada: Gratuita.

