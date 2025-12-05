Toda la Agenda cultural del Oeste para este finde
Diario La Ciudad
Todas las actividades culturales de los municipios de Morón, Ituzaingó y Merlo
El primer fin de semana de diciembre enciende la Zona Oeste con una agenda que celebra el cierre del año. Los municipios de Ituzaingó, Morón y Merlo despliegan sus mejores propuestas para estos 5, 6 y 7 de diciembre.
El plato fuerte lo tiene Ituzaingó, que combina su festival japonés "Okinawa Matsuri", la muestra de Milo Lockett y el emotivo Cierre de Talleres Municipales, donde miles de vecinos exhiben su arte. Mientras tanto, Castelar y Padua apuestan a las ferias navideñas y la cultura al aire libre.
Aquí, la guía actividad por actividad:
📍 ITUZAINGÓ
El distrito vive un fin de semana "XXL" de cultura, desde lo internacional hasta lo barrial.
- MUESTRA ANUAL: Cierre de Talleres Municipales
- Qué es: La gran fiesta de la cultura local. Alumnos y profesores de los talleres gratuitos del municipio presentan sus producciones finales. Habrá exposiciones estáticas (pintura, fotografía, artesanías) y presentaciones en vivo de danza, teatro y música.
- Cuándo: Viernes 5, Sábado 6 y Domingo 7 de diciembre.
- Hora: Desde las 18:00 hs.
- Lugar: Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) y Plaza 20 de Febrero (Escenario central).
- Entrada: Libre y gratuita.
- FESTIVAL: Okinawa Matsuri - Edición Especial
- Qué es: Una fiesta cultural imperdible organizada por el Centro Okinawense. Shows de Taiko (tambores japoneses), danza Eisa, baile participativo y un patio gastronómico con sabores orientales.
- Cuándo: Sábado 6 de diciembre.
- Hora: Desde las 17:00 hs.
- Lugar: Predio Uruma-en (Av. Federico Leloir y Del Ombú, Villa Udaondo).
- Entrada: Bono contribución (consultar en puerta).
- AIRE LIBRE: Música en la Plaza
- Qué es: El clásico domingo en la plaza se renueva. Bandas locales y artistas folklóricos musicalizan la tarde acompañando la feria de artesanos.
- Cuándo: Domingo 7 de diciembre.
- Hora: Desde las 16:00 hs.
- Lugar: Plaza 20 de Febrero (Soler y Zufriategui).
- Entrada: Libre y gratuita.
- CICLO: IntegrArte
- Qué es: Jornada de arte inclusivo donde artistas con y sin discapacidad comparten escenario. Un espacio cálido de encuentro comunitario.
- Cuándo: Sábado 6 de diciembre.
- Hora: Por la tarde
- Lugar: Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).
- Entrada: Libre y gratuita.
- ARTES VISUALES: Muestra "Merece" de Milo Lockett
- Qué es: El famoso artista plástico expone su nueva serie de obras coloridas. Visita obligada para la familia.
- Cuándo: Viernes, Sábado y Domingo.
- Lugar: Galería Municipal de Arte (Soler 217).
- Entrada: Libre y gratuita.
- TEATRO:
- Gabriel Rolón ("Palabra Plena"): Sábado 6/12 a las 21:00 hs. (Entrada paga).
- Ezequiel y la Clave: Viernes 5/12 a las 21:00 hs. (Entrada paga).
- Lugar: Teatro Gran Ituzaingó (Gdor. Mariano Acosta 55).
📍 MORÓN
Castelar se divide en dos grandes eventos y el centro ofrece música clásica de alto nivel.
- Castelar a Cielo Abierto (Norte)
- Qué es: La calle se vuelve peatonal con shows de circo, la "Pequeña Orquesta de Bolsillo" y percusión en vivo.
- Cuándo: Sábado 6 de diciembre.
- Hora: Desde las 17:00 hs.
- Lugar: Carlos Casares y Pompeya.
- Entrada: Gratuita.
- Una Aldea de Navidad (Sur)
- Qué es: Feria temática navideña con emprendedores. Papá Noel recibe cartas a las 18:00 hs.
- Cuándo: Sábado 6 y Domingo 7 de diciembre.
- Hora: 09:00 a 20:00 hs.
- Lugar: Anatole France y Maison.
- Entrada: Gratuita.
- Concierto: Camerata Cattaruzzi
- Qué es: Cierre de temporada con obras de Vivaldi y Schubert.
- Cuándo: Domingo 7 de diciembre.
- Hora: 17:00 hs.
- Lugar: Catedral Basílica de Morón (Buen Viaje 929).
- Entrada: Gratuita.
📍 MERLO
La movida cultural se concentra en el Parque de Padua.
- Encuentro de Emprendedores Culturales
- Qué es: Feria de diseño, artesanías y producción local.
- Cuándo: Sábado 6 de diciembre.
- Hora: Desde las 15:00 hs.
- Lugar: Parque Cultural de Padua (Av. Pte. Perón 2385).
- Entrada: Gratuita.
- Feria "Puente Gráfica"
- Qué es: Festival de arte impreso, fanzines y grabado.
- Cuándo: Domingo 7 de diciembre.
- Hora: 14:00 hs.
- Lugar: Parque Cultural de Padua.
- Entrada: Gratuita.