Un bar recorrió las calles de Ituzaingó para regalar meriendas a sus seguidores

Una acción tan simple como seguir una cuenta en redes sociales terminó en sonrisas, sorpresas y mucha alegría en las calles de Ituzaingó. Hace tan solo unos días, el reconocido restaurante y bar Zoo, ubicado en Cnel. Pablo Zufriategui 701, pleno corazón del distrito, lanzó una propuesta original y cargada de buena onda: salió a la calle a premiar a sus seguidores con meriendas gratis.





La consigna era tan sencilla como divertida: "Salimos a la calle a buscar a nuestros seguidores… ¿Y qué pasó? Al que nos seguía en redes, le regalamos una merienda", explicaron desde Zoo a través de sus canales digitales. La propuesta fue pensada como una forma de agradecer la fidelidad diaria de sus clientes y al mismo tiempo conectar con más vecin@s del barrio desde un costado lúdico y descontracturado.





El equipo del bar, acompañado por cámaras para registrar cada reacción, caminó por distintas zonas cercanas a su local ofreciendo el reto. Solo había una condición para llevarse la merienda: mostrar en el celular que seguían a Zoo en Instagram. Las primeras cinco personas que lo demostraron, se llevaron una merienda completa de regalo, con café, algo rico y una sonrisa sorpresa.

La respuesta fue inmediata. Algunos se toparon con la propuesta de manera casual y no podían creer su suerte. Otros, al ver las cámaras, se acercaron curiosos y terminaron participando también. En todos los casos, la sorpresa fue uno de los ingredientes principales de la jornada, junto con la calidez del encuentro cara a cara.





Los videos, luego compartidos en las redes de Zoo, muestran el espíritu de la propuesta: reacciones genuinas, risas, agradecimientos y un fuerte sentido de comunidad. En un contexto donde muchas veces las redes se sienten impersonales o distantes, esta acción tuvo el efecto contrario: acercó, conectó y humanizó el vínculo entre el bar y sus seguidores.





El gesto, aunque pequeño, fue recibido con entusiasmo y ya despertó comentarios positivos de vecin@s que esperan una nueva edición. “¿Y si el próximo sos vos?”, cierran desde Zoo, dejando la puerta abierta a futuras sorpresas.





Mientras tanto, la movida sirve también como un ejemplo de cómo los comercios locales pueden innovar con creatividad, cercanía y sentido del humor para fortalecer su identidad en la comunidad. Zoo no solo ofreció café y medialunas: ofreció una experiencia que, seguramente, sus protagonistas no van a olvidar.