Alcides Miranda Moreira: un goleador con sangre Guaraní

Alcides Miranda Moreira, delantero paraguayo y figura del CAI, charló con Diario La Ciudad donde habló acera de su historia de vida, como fueron sus comienzos en Argentina, y el presente futbolístico de Ituzaingó.

Luego de la victoria ante Argentino de Quilmes, el delantero del CAI, que convirtió un doblete el domingo pasado en el Carlos Sacaan, nos contó acerca de la actualidad de Ituzaingó. Una nota imperdible con el goleador del Verde.

Diario La Ciudad: ¿Cómo te sentís en el club, luego de haber conseguido el ascenso a la Primera B Metropolitana y que Ituzaingó esté haciendo una buena campaña en esta categoría?

Alcides Miranda Moreira: “Hace poco que estoy acá en el club y lograr el ascenso de la C a la B con Ituzaingó, fue lo mejor que me pasó en mi carrera, me siento muy cómodo y muy contento en el club, la verdad que tenemos un buen grupo con los jugadores sumado a un gran cuerpo técnico que trabaja muy bien, por eso estamos haciendo esa campaña en la B Metro, esperemos seguir así peleando ahí arriba en los primeros puestos.

DLC: ¿Dónde empezó tu carrera futbolística, y como está compuesto tu ámbito familiar?

AMM: “Cuando vine a la Argentina, tuve la oportunidad de ir a probarme a Deportivo Paraguayo, tuve la suerte de quedar y empecé a jugar en la quinta, donde estuve un año, de allí salté a la Primera y ahí comenzó mi carrera”.

Cabe destacar que en toda su carrera, disputó más de 500 partidos en el ascenso, donde anotó más de 200 goles, fue campeón con Dock Sud, ascendiendo a la Primera C, como goleador.

Además paseo sus goles por el CADU, Sacachispas, Chacarita, Sportivo Italiano, Camioneros, Douglas Haig de Pergamino, y actualmente en Ituzaingó, donde logró ganar el reducido y el ascenso a la Primera B Metropolitana.

Por otra parte, Alcides vive con su familia, su mamá y hermanos, cabe destacar que su madre es la más fiel seguidora y lo alienta desde la platea en todos los partidos, y se nota que la familia está muy unida.

DLC: ¿Qué diferencia notas entre la Primera B con la C?

AMM: “El equipo conservó la base de la C y eso es muy importante para el presente que tenemos, estamos trabajando muy bien y gracias a eso, estamos compitiendo de igual a igual con otros equipos con mucha experiencia en la B, y por suerte pudimos suplir el cambio de categoría de la mejor manera”.

DLC: ¿Cuál es tu deseo máximo con Ituzaingó y a que objetivo apuntarías?

AMM: “El objetivo máximo de nosotros, y de todo el cuerpo técnico y de los jugadores, es ir por el ascenso, tratar de seguir así, pelear el campeonato para dar pelea hasta el final y que va a ser un torneo muy duro porque solo asciende un equipo, y nosotros trataremos de lograr el objetivo del ascenso al Nacional B.

200 GRITOS PARA ALCIDES MIRANDA MOREIRA

Con el doblete convertido ante Argentino de Quilmes, el “Pari” pasó la barrera de los 200 goles en toda su carrera:

37 goles en Deportivo Paraguayo

3 en Jornada de Monte Grande (Argentino C 2007)

(Argentino C 2007) 1 en Chacarita

7 en Defensores Unidos

15 en Sacachispas

16 en Italiano

95 en Dock Sud

5 en Camioneros

2 en Douglas Haig

20 en Ituzaingó

201 goles en tan solo 517 partidos. Una racha inolvidable para Alcides que sigue demostrando toda su grandeza y humildad en el Club Atlético Ituzaingó.

Fotos: Prensa Club Atlético Ituzaingó