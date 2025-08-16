Un nuevo espacio verde en Morón: El Municipio comenzará la obra detrás del Coto

Esta semana, el intendente de Morón Lucas Ghi recorrió el predio de lo que será el nuevo espacio público del distrito, ubicado detrás del hipermercado Coto en el Barrio Viejo Urbano.





Según destacaron desde la comuna local, el objetivo de la obra es poner en valor el área central de la ciudad moronense y sumar más espacios verdes de encuentro, recreación y disfrute para las familias.





Asimismo, se dio a conocer que los trabajos principales de la iniciativa serán llevados adelante por la empresa constructora Bautec, mientras que las tareas complementarias serán realizadas por personal municipal.





Durante la recorrida para oficializar el proyecto de creación del nuevo espacio verde en Morón, el intendente estuvo acompañado por Hernán Sabbatella, Estefanía Franco, Guillermo Pascuero, y representantes de la constructora.





Además, durante el encuentro, ambas partes firmaron la documentación correspondiente para iniciar cuanto antes esta nueva etapa que mejorará la calidad de vida de los y las moronenses.





Los últimos detalles que se dieron a conocer de la obra adelantan qué elementos tendrá el nuevo espacio público de Morón: alambrado perimetral, caminos internos, nuevo mobiliario urbano, juegos y máquinas recreativas y luces led.