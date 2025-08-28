Urgente: Calles Solidarias necesita donaciones para continuar con sus recorridas nocturnas

La organización moronense "Calles Solidarias" se encuentra en búsqueda de donaciones para poder seguir con las recorridas nocturnas que realizan en el oeste, asistiendo a personas en situación de vulnerabilidad.





Calles Solidarias lleva ya más de diez años de trayectoria ayudando a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche de Morón para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario se encuentra en búsqueda de donaciones de alimentos para sus recorridas en Morón. Dentro de las donaciones que los y las interesadas pueden aportar, se destaca la necesidad de salsa de tomates y fideos guiseros para seguir realizando las viandas.





"Con tu aporte nos ayudas a llenar las ollas populares que damos los días miércoles y domingo en la Plaza La Roche", destacaron desde la organización del oeste. Las donaciones pueden acercarse a cualquiera de los puntos de recepción de Calles Solidarias, ubicados en distintas partes de Morón, Haedo, Villa Luzuriaga y Castelar.



