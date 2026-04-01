Las Pascuas se viven en Morón: Conocé los descuentos disponibles para los vecinos y las vecinas

El Municipio de Morón puso a disposición de los vecinos y las vecinas una serie de promociones y descuentos en comercios adheridos para disfrutar durante la Semana Santa y llevar a la mesa familiar productos de buena calidad a precios accesibles.





Con el objetivo de cuidar el bolsillo de los y las moronenses e impulsar el comercio local, durante esta semana se podrá acceder a diversas ofertas en distintos locales del distrito.





La iniciativa del gobierno local llega en un momento de gran crisis económica y busca paliar los efectos del ajuste para que todos y todas puedan compartir un grato momento en familia durante estas Pascuas.





De este modo, los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de importantes promociones, además de entre un 10 y 15 por ciento de descuento en los siguientes locales:



