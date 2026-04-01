Las Pascuas se viven en Morón: Conocé los descuentos disponibles para los vecinos y las vecinas
Melina Alderete
La propuesta fue impulsada por el Municipio de Morón y busca acercar a las familias productos de calidad y a precios accesibles.
El Municipio de Morón puso a disposición de los vecinos y las vecinas una serie de promociones y descuentos en comercios adheridos para disfrutar durante la Semana Santa y llevar a la mesa familiar productos de buena calidad a precios accesibles.
Con el objetivo de cuidar el bolsillo de los y las moronenses e impulsar el comercio local, durante esta semana se podrá acceder a diversas ofertas en distintos locales del distrito.
La iniciativa del gobierno local llega en un momento de gran crisis económica y busca paliar los efectos del ajuste para que todos y todas puedan compartir un grato momento en familia durante estas Pascuas.
De este modo, los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de importantes promociones, además de entre un 10 y 15 por ciento de descuento en los siguientes locales:
- Pescadería Delicias del Mar Market (Eva Perón 1522. 10% de descuento en efectivo)
- Pescadería Luciana (Primera Junta 510, Haedo. 10% de descuento en efectivo)
- Bonafide (Av. Rivadavia 16301, Haedo. Promoción de 3x2 en huevos)
- Cotillón Sandra (Larralde 848. 10% de descuento y 3 cuotas sin interés)
- Panadería Alemana (Almafuerte 2690, Castelar. 10% de descuento en efectivo en huevos y roscas de Pascua)
- Panadería Sin Gluten Ro Sana (Av. Rivadavia 20080, Castelar. 10% de descuento en roscas y huevos de Pascua)
- Panadería La Perla (Amlafuerte 2609, Castelar. 10% de descuento en compras mayores a 50 mil pesos)
- Panadería El Trébol (Fasola 740, Haedo. 10% de descuento en roscas de Pascua)
- Panadería La Dulce Lole (Gelly y Obes 1019, Villa Sarmiento. 15% de descuento)
- Artes y Delicias (Perón 295, Villa Sarmiento. 10% de descuento en efectivo en roscas de Pascuas sin TACC)
- Panadería y Confitería El Sol (10% de descuento en las sucursales de El Palomar, Morón y Villa Sarmiento)