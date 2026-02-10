Villa Udaondo celebra sus 86 años con una gran fiesta popular

La localidad de Villa Udaondo se prepara para vivir una tarde emotiva y de celebración. En el marco de su 86° aniversario, la comunidad se reunirá este miércoles 11 de febrero, a partir de las 18:00hs, para disfrutar de una jornada cargada de cultura e identidad local.



El escenario elegido para los festejos será la calle Ollantay, entre El Pórtico y Del Mate Amargo, en el corazón del Barrio Villa Ángela, justo frente a la emblemática Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Es importante señalar que esta celebración está organizada por la Delegación Municipal "Villa Udaondo" -dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Ituzaingó- la cual busca no solo conmemorar el paso del tiempo, sino poner en valor la construcción colectiva de una zona con profundas raíces en cada uno de sus barrios.





La actividad comenzará con un momento de reflexión y agradecimiento: se realizará un tedeum y bendición a los barrios, oficiado por el párroco Juan Herrera, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Luego, la cultural local tomará protagonismo con la presentación de dos cuerpos de danzas folklóricas de la zona: el ballet folklórico La Querencia (Barrio Las Cabañas) y el ballet folklórico Mama Antula (Barrio Sumampa).



Uno de los momentos más esperados de la tarde será la presentación musical de Santiago Torres, quien llega a Villa Udaondo tras su reciente presentación en el Festival Nacional de Cosquín, trayendo los aires de folklore nacional al oeste del conurbano bonaerense.

Un cierre especial a pura fiesta para el 86° aniversario de Villa Udaondo





Como en todo cumpleaños, no faltará el momento emotivo donde vecinos, vecinas, centros de jubilados, sociedades de fomento y asociaciones civiles se unirán para cantar el feliz cumpleaños. El broche de oro, para cerrar este encuentro de la mejor manera, estará a cargo de "Los Bienvenidos del Chamamé Tropical", prometiendo un momento de baile y alegría para todas las familias que se acerquen al lugar.



Vale la pena destacar que esta jornada será totalmente abierta y gratuita para todos los vecinos. El objetivo es que toda la comunidad se acerque a reafirmar el sentido de pertenencia y celebrar un nuevo aniversario de la localidad en la que viven y construyen sus historias día a día.