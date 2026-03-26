A 50 años del Golpe: sesión conmemorativa en el Concejo Deliberante de Ituzaingó

El Concejo Deliberante de Ituzaingó realizó una sesión especial en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, fecha que marcó la interrupción del Estado de Derecho y el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia nacional.



Durante la jornada se aprobaron diversos proyectos de declaración en repudio al golpe, en los que concejales y concejalas expusieron las causas económicas, políticas y sociales que derivaron en la ruptura del orden democrático. Asimismo, se puso de relieve el impacto del terrorismo de Estado, denunciando las graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas un plan sistemático de detención, tortura y desaparición de miles de personas, la enorme cantidad de exiliados y el robo de bebés nacidos en cautiverio.



Uno de los momentos más significativos fue la colocación de una placa conmemorativa en el recinto “Gral. José de San Martín”, acto encabezado por el presidente del cuerpo, concejal Juan Manuel Álvarez Luna, junto a organizaciones de derechos humanos y vecinos presentes.

Entre los temas tratados, se destacó la declaración de un área como zona ecológicamente protegida de preservación ambiental, productiva y patrimonial para la memoria, correspondiente al predio donde funcionaba la Estación Experimental INTA AMBA. En este marco, se reconoció su aporte científico-tecnológico al desarrollo agropecuario, especialmente en beneficio de pequeños productores.



En ese mismo espacio funcionó años atrás la Escuela Primaria N° 103 “Eva Perón”, donde tuvo lugar la Escuela Campesina de Alfabetización de Adultos impulsada por Miguel Francisco Villarreal Villegas y Marta Sierra, ambos trabajadores del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales y desaparecidos durante la última dictadura.



Asimismo, el cuerpo deliberativo declaró Personalidad Destacada a la profesora y concejal (MC) Jorgelina María Fittipaldi, en reconocimiento a su compromiso con la educación, su vocación formadora y su aporte al desarrollo de la comunidad. La distinción resalta también el rol fundamental de la educación en la construcción de una sociedad más justa, así como la importancia de articularla con la acción política desde una perspectiva inclusiva y solidaria.



El Concejo reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, pilares fundamentales para la consolidación de la democracia.