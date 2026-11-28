La comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 1 República del Paraguay, atraviesa días de fuerte conmoción luego de que se conociera la renuncia de su vicedirector tras una denuncia por presunto acoso digital a una alumna. El episodio, que comenzó a generar reclamos visibles entre familias y estudiantes en las últimas semanas; derivó en la activación de protocolos escolares, reuniones con el entorno familiar de la joven, intervención de autoridades educativas superiores y una comunicación oficial de la institución.



Según los documentos internos que circularon en el marco del caso, la acusación apunta a un supuesto comportamiento indebido por parte del vicedirector a través de redes sociales con estudiantes del establecimiento. Aunque el directivo renunció a su cargo en esa escuela, trascendió que continuaría desempeñándose como docente en otras instituciones educativas, un punto que concentra la atención de padres y madres y que motivó consultas sin respuesta pública por parte de autoridades de la Jefatura Regional de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Cronología de un caso que sacudió a la comunidad

De acuerdo con la nota dirigida al equipo directivo por integrantes de la comunidad educativa de la E.E.S.T. N° 1, la denuncia sobre el accionar del directivo en redes sociales con alumnos pesa desde mayo de 2026. En ese escrito, los firmantes señalaron que la inquietud no respondía a simples rumores sino a constancias fehacientes de la denuncia y a medidas de preservación adoptadas oportunamente.



El reclamo comunitario puso el acento en la necesidad de conocer el estado de situación y los alcances de la resolución adoptada frente a una acusación de alta gravedad institucional. Quienes impulsaron esa presentación subrayaron la importancia de resguardar el cuidado cotidiano de los estudiantes dentro del ámbito escolar, al tiempo que pidieron preservar las identidades tanto de la presunta víctima como del acusado, en línea con el principio de inocencia y las garantías del Estado de derecho.

Comunicado del Colegio





El miércoles 25 de noviembre de 2026, el Equipo de Conducción de la E.E.S.T. N° 1 de Ituzaingó difundió un Comunicado Oficial Institucional a las Familias con fecha de ese día y teléfono institucional 4624-6500, con el propósito de detallar las actuaciones realizadas frente a la circulación de notas y comentarios en redes sociales. En ese documento, la dirección enumeró cuatro ejes centrales de intervención:



Intervención inmediata: activación del protocolo institucional vigente bajo la Comunicación Conjunta N° 1/23 y la Resolución N° 2299/11 para resguardar a la estudiante y garantizar su derecho a la educación, su integridad y su bienestar.



Trabajo del Equipo de Orientación Escolar: acompañamiento y seguimiento pedagógico y socio-afectivo junto con la articulación de organismos correspondientes.



Reuniones con la familia: encuentros con el entorno familiar de la alumna en un marco de escucha, acompañamiento y confidencialidad, asentados en actas institucionales resguardadas en la Dirección.



Elevación a autoridades jerárquicas: remisión de todas las actuaciones a la Inspección de Enseñanza y a la Jefatura Distrital para dar continuidad al abordaje de forma articulada e interinstitucional.

Qué dicen los protagonistas y los documentos

En el comunicado oficial, el Equipo de Conducción de la E.E.S.T. N° 1 sostuvo que la medida se adoptó en resguardo de la estudiante y con apego a la normativa vigente:

“Ante la toma de conocimiento de la situación, esta institución activó de manera inmediata el protocolo de intervención establecido por la normativa vigente, en el marco de la Comunicación Conjunta N° 1/23 y la Resolución N° 2299/11, poniendo en resguardo a la estudiante, garantizando en todo momento su derecho a la educación, su integridad y su bienestar.”

En el mismo pronunciamiento institucional, la conducción escolar llamó a las familias a evitar la difusión de datos sensibles o material que exponga a los involucrados, remarcando los alcances legales de protección de derechos:

“No difundir ni reenviar mensajes, capturas, nombres, imágenes ni datos que puedan identificar a la estudiante o a cualquier persona involucrada, ya que ello vulnera derechos establecidos por la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial N° 13.298 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.”

La mención de la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial N° 13.298 resulta central en este tipo de actuaciones: ambas normas establecen el sistema de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, fijan el interés superior del niño como principio rector y exigen a las instituciones públicas y privadas evitar la revictimización o la exposición pública de datos personales. Asimismo, la articulación entre la Dirección de la escuela, el Equipo de Orientación Escolar, la Inspección de Enseñanza y la Jefatura Distrital responde al esquema jerárquico del sistema educativo bonaerense para el seguimiento de situaciones complejas.

Interrogantes abiertos y participación de la comunidad

El caso deja planteadas preguntas concretas sobre los mecanismos de control y seguimiento dentro del sistema educativo bonaerense cuando se produce la renuncia de un cargo directivo ante una denuncia por presunto acoso digital. Entre los puntos que siguen bajo observación de las familias y de los actores de la comunidad educativa figuran:

Alcance de las medidas preventivas: qué criterios y plazos aplica la Dirección General de Cultura y Educación cuando un agente deja un cargo jerárquico en una escuela pero mantiene actividad docente en otros establecimientos. Seguimiento de las actuaciones: qué resoluciones adoptarán la Inspección de Enseñanza, la Jefatura Distrital y los organismos interinstitucionales a partir de las actas y antecedentes elevados. Acompañamiento a la comunidad escolar: cómo se sostienen los espacios de escucha, prevención en entornos digitales y confianza institucional entre estudiantes, docentes y familias.

La institución informó que mantiene abiertos sus canales oficiales —la Dirección de la escuela y el correo institucional— para canalizar inquietudes o requerimientos de las familias.